Винуватець ДТП в Житомирській області умовив поїхати сім'ю, посадивши дитину проти правил

Фото: (zt.npu.gov.ua)

Водій через жадібність до грошей умовив сім'ю зайняти останні місця в рейсовому автобусі

20 липня на трасі Київ - Чоп поблизу села Глибочиця Житомирського району близько 10:40 маршрутний автобус зіткнувся з фурою. У результаті загинуло 10 осіб, а ще стільки ж перебувають у важкому стані. Подробиці події розповіли очевидці, передає "ТСН".

Валентина Шемчук — близька родичка двох сестер, які загинули в результаті ДТП. У суботу вона забрала з моргу тіла двох сестер – Антоніни і Світлани. Валентина розповіла, що жінки зі столиці їхали в село на Рівненщину, де їх чекала вся родина на запланований відпочинок. Рідні дізналися про жахливу трагедію тільки з телебачення і до останнього сподівалися, що жінки сіли в іншу маршрутку.

"Ми дзвонимо, виклик йде – ніхто не бере. Одна – одразу сказали, що загинула, тому що при ній була сумка, а при другій сумка відлетіла", — коментує Валентина.

У жахливому ДТП загинув 14-річний Павлик, якого водій посадив проти правил перевезення пасажирів. Двоє дітей, мати і тітка Павлика поверталися додому з відпочинку на морі. На залізничному вокзалі сім'я побачила рейсовий автобус "Київ – Рівне", однак в маршрутці виявилося лише 3 вільних місця. Водій нехтуючи правилами дорожнього руху умов сім'ю посадити Павлика поруч з собою.

"Мама каже: ми не будемо їхати. Та ні, сідайте уперед, ми знайдемо місце хлопчику", — згадує пасажирка маршрутки Олена Герасимчук.

Жінка також розповіла, що перед ДТП з фурою вона помітила, що водій набирає швидкість. Під час зіткнення вона втратила свідомість. Прийти в себе їй допоміг якийсь чоловік.

"Дуже багато трупів було", — зізнається жінка.

Вікторія, сестра Павлика сумує про втрату.

"Він завжди в усьому допомагав. Хороший хлопчик був", — плаче вона.

В місиві з тіл і металу вижило дев'ять осіб, четверо з них у реанімації. Там і син Сергія, який їхав на весілля до друга.

"Буває, приходить до тями, дізнається, а буває, що говорить не те. Шили обличчя, підборіддя шили, пробило легені, у животі рідина збирається. Рука ліва переламана", - каже батько постраждалого Сергій Лук'янчук.

Відео: (tsn.ua)

Поліція схильна вважати, що винуватцем аварії став водій маршрутки, який перевищив швидкість і, не гальмуючи, врізався у фуру, загинув і сам убив дев'ять людей. Вже відомо, що чоловік не мав водійських категорії на перевезення пасажирів, а бусик взяв у друзів. Власника мікроавтобуса затримали і готуються оголосити про підозру.

"Питання до гальмівної системи, є питання до обладнання траспортного засобу, протектори шин абсолютно різні і також не відповідають вимогам, встановленим для транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів. Тобто там є ряд порушень", - пояснила керівник відділу зв'язків з громадськістю ГУ НП в Житомирській області Алла Ващенко.

Нагадаємо, що очевидці ДТП поблизу Житомира розповіли моторошні подробиці аварії.

Відео: (video.rbc.ua)