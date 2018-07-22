Лунали крики людей: з'явилося відео з першими хвилинами після масштабної ДТП на трасі Київ-Чоп

Фото (zt.npu.gov.ua)

З'явилося відео з першими хвилинами після ДТП на трасі Київ-Чоп

20 липня на 127 кілометрі дороги Київ-Чоп біля села Глибочиця Житомирської області, сталася жахлива трагедія – аварія, в якій зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус, наступний по маршруту "Київ-Рівне". У пригоді загинули 10 осіб, з травмами різного ступеня були госпіталізовані 9 пасажирів маршрутки. Відео з першими хвилинами після смертельного ДТП було опубліковано в групі "ДТП-Київ" на Facebook.

Перші хвилини після смертельного ДТП з маршруткою на трасі Київ-Чоп. У п'ятницю, 20 липня на 127 км дороги Київ — Чоп, поблизу села Глибочиці Житомирського району, сталася масштабна аварія за участю маршрутного автобуса і вантажівки. В результаті події загинули 10 осіб і ще 9 отримали травми різного ступеня тяжкості. Інформатор зібрав всю наявну на даний момент інформацію про постраждалих і хід розслідування резонансної ДТП. ХТО БУДЕ ПОКАРАНИЙ За попередніми даними, водій маршрутного автобуса Київ — Рівне, рухаючись в напрямку Житомира, скоїв зіткнення з напівпричепом вантажівки «DAF» під керуванням жителя Тернопільської області 1981 року народження. Поліція вже знайшла ряд порушень щодо технічного стану маршрутного автобуса, який здійснював перевезення людей. Власника транспортного засобу затримали, ним виявився 41-річний житель Рівненської області. На даний момент тривають слідчі заходи. Досудове розслідування проводиться за статтями «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» і «Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації». ОСОБИ ЗАГИБЛИХ Поліція встановила особи всіх загиблих у ДТП: Житель міста Рівне, 1978 року народження (Водій маршрутного автобуса). Житель села Гульськ Новоград-Волинського району, 2004 року народження. Жителька міста Києва (уродженка Рівненської області), 1958 року народження. Мешканка міста Нова Каховка Херсонської області, 1944 року народження. Жителька міста Києва, 1964 року народження. Дівчинка 2010 року народження, громадянка Росії. Жінка, 1984 року народження, громадянка Росії. Жителька міста Рівне, 1995 року народження. Громадянин Грузії, 1962 року народження. Хлопчик 2002 року народження, житель міста Новоград-Волинського Житомирської області. ЩО З ПОТЕРПІЛИМИ В результаті аварії постраждали двоє дітей: 11-річна жителька Новоград-Волинського та 10-річний хлопчик з Росії. Їх у важкому стані госпіталізували у реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. Також в ДТП постраждали: Мешканець селища міського типу Ружин, 1993 року народження. Житель міста Новоград-Волинський, 1963 року народження. Житель міста Коростень, 1992 року народження. Мешканка села Гульськ Новоград-Волинського району, 1999 року народження. Мешканка села Гульськ Новоград-Волинського району, 1980 року народження. Мешканка міста Новоград-Волинський, 1975 року народження. Житель міста Рівне. На даний момент стан усіх потерпілих стабільний. Всі вони доставлені в медичні установи Житомира. «Наймолодші з постраждалих — дівчинка і хлопчик — стабільно важкі, але їм вже краще. Сьогодні можливо трьох з дев'яти осіб транспортуємо в Новоград-Волинський, де вони продовжать лікування. Медичними препаратами всі постраждалі повністю забезпечені, поки потреби в цьому немає», — зазначив начальник управління охорони здоров'я ОДА Микола Суслик Микола Суслик. Запишіть номер ДТП.Київ, 0937713333, Вайбер/ Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 21 липня 2018 р.

Відео: перші хвилини після масштабної ДТП на трасі Київ-Чоп

Поліція вже встановила, що ДТП сталося через несправності маршрутного автобуса. Як виявилося, водій, так само помер в аварії, не був власником цього транспортного засобу.

Співробітникам органів вдалося затримати жителя Рівненської області, який і є власником автобуса. Йому пред'явлені звинувачення за такими статтями: «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" і "Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації".

Постраждалих в ДТП швидко госпіталізували до лікарні міста Житомир. Їх стан, за словами лікарів, на сьогодні стабільний. Незабаром жителів трьох постраждалих планують транспортувати в медичний заклад Новоград-Волинського.

Особливо тяжкий стан зазначалося у двох дітей: 10-річного хлопчика з Росії та 11-річної дівчинки з Новоград-Волинська, але лікарям вдалося стабілізувати їх стан, і тепер їм краще.

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці ДТП на трасі Київ-Чоп: винуватець ДТП умовив поїхати сім'ю, посадивши дитину проти правил.

Відео: (video.rbc.ua)