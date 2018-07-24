Смертельне ДТП у Києві: два авто зіткнулися на столичній дорожній розв'язці

ДТП в Києві (фото: Facebook/Віталій Вітер Мартиненко)

Один пішохід загинув, троє госпіталізовані

Чергова смертельна ДТП сталася сьогодні, 24 липня, у Києві неподалік від станції метро "Дорогожичі". Про це повідомляє сайт видання dtp.kiev.ua у Facebook.

"Попередньо зіткнулися два бусика: зелений електрокар і білий. Після чого білий вилетів на тротуар, збив світлофорний об'єкт і збив чотирьох пішоходів. Один з них, на жаль, чоловік, помер на місці", - розповів кореспондент видання Владислав Антонов у прямому ефірі.

Також повідомляється, що ще три людини постраждали і отримали численні травми. Вони були терміново госпіталізовані.

Один пішохід загинув і троє постраждали: результат зіткнення двох авто в Києві на Дорогожичах: Смертельне масштабне ДТП в Києві на Дорогожичі: у зіткненні двох автомобілів збиті 4 пішохода, один на жаль, загинув. на місці працює патрульна поліція і кілька бригад швидкої. вижили у важкому стані, їх готують до госпіталізації. Їдемо на місце facebook.com/dtp.kiev.ua/ Запишіть номер ДТП.Київ, 0937713333, Вайбер/Телеграм #Дтп #Київ #аварія #фото #труп Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 24 липня 2018 р.

Відео: ДТП в Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Підбитий автомобіль Nissan, це комерційний електрокар. Розбитий дуже сильно, спрацювали подушки і зараз обмежено рух по перехрестю. Прибула на місце поліція", - сказано у відео.

Учасник команди видання також зазначив, що дана розв'язка на Дорогожичах, де сталася страшна аварія, є місцем концентрації постійних подібних ДТП. "Дуже напружене перехрестя і люди, на жаль, часто бачать один зелений світлофор, а на близький свій червоний не звертають уваги", - розповів він.

На місці працює патрульна поліція і кілька бригад швидкої допомоги.

Нагадаємо, з'явилося відео з першими хвилинами після масштабної ДТП, в якому загинули 10 осіб на трасі Київ-Чоп, біля села Глибочиця Житомирської області.

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