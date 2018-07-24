Смертельное ДТП в Харькове: суд оставил Зайцеву и Дронова под стражей

Фото: УНИАН

Обвиняемым отказали в домашнем аресте

Суд Харькова продлил меру пресечения и оставил под стражей двух обвиняемых в ужасном смертельном ДТП, которое произошло 18 октября 2017 года. Алену Зайцеву и Геннадия Дронова не выпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает "Медиапорт".

Судебное заседание состоялось во вторник, 24 июля. Обоих фигурантов дела суд оставил под стражей на два месяца.

Прокуратура выступила с ходатайством о продлении содержания обвиняемых под стражей. Прокуроры убеждены, что обвиняемые могут скрыться, влиять на участников процесса и препятствовать другим способом.

Защитник Геннадия Дронова Сергей Перепелица, как и прежде, просил отпустить подзащитного под круглосуточный домашний арест. Позицию защиты поддержал обвиняемый.

"У меня мама дома, 82 года. Некому за ней ухаживать сейчас. Соседи ухаживают. Мне тяжело об этом говорить, но никто меня не слышит, к сожалению", — обратился к судье Геннадий Дронов.

Защитница Зайцевой Юлия Козырь в ходе судебного рассмотрения назвала позицию обвинения о продлении меры пресечения необоснованной и незаконной.

"Уважаемый суд, относительно продления меры пресечения позиция защиты Зайцевой изменилась. И на данный момент мы также возражаем против продолжения срока меры пресечения в виде содержания под стражей", — заявила Козырь.

Она заявила, что ни один из рисков "не доказан", а ходатайство "не обосновано". Также Козырь указала на состояние здоровья Зайцевой.

"Все вышеуказанные риски нивелируются наличием у Зайцевой заболеваний, симптомы которых постоянно беспокоят ее, требуют систематического надзора врачей, регулярных обследований и лечения в условиях стационара. Указанное подтверждается выписками из истории болезни Зайцевой, начиная с 2007 года, когда последняя попала в ДТП, по результатам которого она получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровотечение и другие диагнозы", - сказала Козырь.

Фото: Геннадий Дронов (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Фото: Алена Зайцева (facebook.com/tetyana.dotsyak)

"Дронов просит отпустить его под домашний арест, чтоб ухаживать за больной мамой. Зайцева - чтоб лечить голову. Адвокат Зайцевой зачитывает кучу диагнозов - результат перенесенной подростком аварии. И тут встает Larysa Matveeva и озвучивает заключения врачей, которые осматривали Зайцеву от 01.06, а там "состояние Зайцевой удовлетворительное". А это значит что? Что косить на старые болячки, головные боли и не побоюсь этого слова "пенталгин" не удобно будет. Итог, судья оставил двоих под стражей", - сообщила журналист Татьяна Доцяк на своей странице в соцсети Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Ужасная авария произошла 18 октября 2017 года в Харькове. Автомобиль Lexus, за рулем которого была 20-летняя Алена Зайцева, врезался в Volkswagen Геннадия Дронова, после чего протаранил толпу. Пятеро человек погибли на месте, еще одна девушка умерла в больнице, пятеро оказались в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, 20 июля стало известно, что в деле по ДТП в Харькове с участием Зайцевой исчез один из основных свидетелей - нарколог, который осматривал ее после наезда на пешеходов.

Кстати, раскрыты детали исчезновения главного свидетеля в деле Зайцевой.

Ранее сообщалось, что в суде потребовали отпустить Алену Зайцеву.

Виртуозные маневры уходов от ДТП (видео: РБК-Украина)