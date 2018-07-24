Смертельне ДТП у Харкові: суд залишив Зайцеву і Дронова під вартою

Фото: УНІАН

Обвинуваченим відмовили в домашньому арешті

Суд Харкова продовжив запобіжний захід і залишив під вартою двох обвинувачених в жахливому смертельному ДТП, яке сталося 18 жовтня 2017 року. Олену Зайцеву і Геннадія Дронова не випустили з СІЗО під домашній арешт. Про це повідомляє "Медіапорт".

Судове засідання відбулося у вівторок, 24 липня. Обох фігурантів справи суд залишив під вартою на два місяці.

Прокуратура виступила з клопотанням про продовження тримання обвинувачених під вартою. Прокурори переконані, що обвинувачені можуть сховатися, впливати на учасників процесу і перешкоджати іншим способом.

Захисник Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, як і раніше, просив відпустити підзахисного цілодобовий під домашній арешт. Позицію захисту підтримав обвинувачений.

"У мене мама вдома, 82 роки. Нема кому за нею доглядати зараз. Сусіди доглядають. Мені важко про це говорити, але ніхто мене не чує, на жаль", — звернувся до судді Геннадій Дронов.

Захисниця Зайцевої Юлія Козир в ході судового розгляду назвала позицію звинувачення про продовження запобіжного заходу необґрунтованою і незаконною.

"Шановний суд, щодо продовження запобіжного заходу позиція захисту Зайцевої змінилася. І на даний момент ми заперечуємо проти продовження строку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", — заявила Козир.

Вона заявила, що жоден з ризиків "не доведений", а клопотання "не обґрунтоване". Також Козир вказала на стан здоров'я Зайцевої.

"Всі вищевказані ризики нівелюються наявністю у Зайцевої захворювань, симптоми яких постійно турбують її, вимагають систематичного нагляду лікарів, регулярних обстежень та лікування в умовах стаціонару. Зазначене підтверджується виписками з історії хвороби Зайцевої, починаючи з 2007 року, коли остання потрапила в ДТП, за наслідками якого вона отримала відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, субарахноїдальну кровотечу та інші діагнози", - сказала Козир.

Фото: Геннадій Дронов (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Фото: Олена Зайцева (facebook.com/tetyana.dotsyak)

"Дронов просить відпустити його під домашній арешт, щоб доглядати за хворою мамою. Зайцева - щоб лікувати голову. Адвокат Зайцевої зачитує купу діагнозів - результат перенесеної підлітком аварії. І тут постає Larysa Matveeva і озвучує висновки лікарів, які оглядали Зайцеву від 01.06, а там "стан Зайцевої задовільний". А це значить що? Що косити на старі болячки, головні болі і не побоюся цього слова, "пенталгін" не зручно буде. Підсумок, суддя залишив обох під вартою", - повідомила журналіст Тетяна Доцяк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Жахлива аварія сталася 18 жовтня 2017 року в Харкові. Автомобіль Lexus, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, врізався у Volkswagen Геннадія Дронова, після чого протаранив натовп. П'ятеро людей загинули на місці, ще одна дівчина померла в лікарні, п'ятеро опинилися в лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що у справі по ДТП в Харкові за участю Зайцевої зник один з основних свідків - нарколог, який оглядав її після наїзду на пішоходів.

До речі, розкриті деталі зникнення головного свідка у справі Зайцевої.

Раніше повідомлялося, що у суді вимагали відпустити Олену Зайцеву.

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