У Києві Hammer збив дівчинку: з'явилася нова інформація про водія

Фото: на місці ДТП в Києві (kyiv.npu.gov.іа)

З'явилося відео затримання водія

У Києві патрульними поліцейськими був затриманий винуватець смертельного наїзду на дитину Островський Кирило. Відео затримання опубліковано на сторінці "Київ Автомобільний" в мережі Facebook.

Відомо, що водій автомобіля Hammer скоїв наїзд на 8-річну дівчинку на бульварі Лесі Українки. За словами очевидців, автомобіль зупинився не відразу, а протягнув тіло дитини ще близько 50 метрів після удару. Поліція повідомила, що дівчинка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Після наїзду, водій спробував втекти з місця події, але патрульні поліцейські не дали йому покинути місце ДТП.

За попередніми даними, за кермом автомобіля Hammer перебував громадянин Росії, 1995 року народження, Кирило Островський.

За інформацією ЗМІ, Островський – колишній спортсмен, боксер, а нині – директор, власник та інвестор однієї з місцевих фірм, Fit&Sweet.

При затриманні водій не чинив опору, а навіть сказав поліцейським, що не збирається йти від відповідальності.

Нагадаємо, в Києві Hummer збив на смерть дівчинку на пішохідному переході. Від отриманих ран дитина померла на місці.

Відео: РБК-Україна