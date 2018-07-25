У Києві Hummer збив дитину: батько водія розповів іншу версію події

Кирило Островський (фото: informator.ua)

Олег Островський запевнив, що його син не їхав на червоний і був тверезий

Водій позашляховика Hummer Кирило Островський, який збив десятирічну дівчинку в Печерському районі Києва, намагався загальмувати і не допустити наїзду на дитину. Він не збирався покидати місце ДТП. Про це розповів батько затриманого Олег Островський, передає ТСН.

Він переконаний, що його син не їхав на червоний сигнал світлофора. Олег Островський вважає, що аварія могла статися у момент зміни сигналу, а дівчинка різко вибігла на на проїжджу частину.

"Він їхав у другому ряду, але біля пішохідного переходу стояла велика машина - джип якийсь або мікроавтобус – він вже не пам'ятає", - зазначив батько винуватця аварії.

"І раптом різко під колеса вискочила дівчинка, а за нею мама відразу. Ясна річ, він спробував загальмувати, але у нього не вийшло", - додав він.

"Він так і не зрозумів, або не спрацювали гальма, або вони спрацювали юзом, але я не знаю точно, це мої припущення. Неможливо було швидко зреагувати, коли з-за автобусу або машини вибігає маленька дитина під колеса прямо", - сказав Олег Островський.

Батько винуватця аварії стверджує, що Кирило не був п'яний і не знаходився під впливом інших засобів. Він зазначив, що це вже підтверджено відповідними експертизами.

Олег Островський запевнив, що його син не збирався тікати з місця ДТП.

"Зняти номери – це імпульс, самозбереження. А потім він повернувся і намагався допомагати, допомагати всім – і "швидку" викликати, і дівчинці допомагати. Просто машину там ніде було поставити, припаркувати – він трохи нижче її поставив", - заявив Олег Островський.

Сім'я Островського має намір довести, що Кирил здійснив наїзд не зі своєї вини.

Нагадаємо, в Києві Hummer збив на смерть дівчинку на пішохідному переході. Аварія сталася на бульварі Лесі Українки ввечері у вівторок, 24 липня. Дитина помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що з'явилася нова інформація про винуватця ДТП.

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