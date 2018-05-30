"Риба з річки": у Києві жінка померла від ботулізму

Запам'ятайте кілька порад, як не захворіти на ботулізм
У понеділок, 28 травня, в Києві від агресивної форми ботулізму померла жінка. Про це повідомила радник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська, передає kiev.informator.ua.
"У жінки була швидкоплинна і агресивна форма ботулізму. Вранці їй стало погано, а до обіду, коли вона викликала лікаря, її вже не вдалося врятувати", — зазначила Вишневська.
За словами радника директора Департаменту охорони здоров'я КМДА, рибу, якої отруїлася жінка, не купували в магазині, а виловили з річки і в'ялили самостійно.
"Члени сім'ї теж вживали цю рибу, але у них не було симптомів ботулізму. Мені відомо, що жінка їла риб'ячу ікру, можливо, це і стало причиною отруєння ", — каже Наталя.
Також у виданні дали кілька порад, як не захворіти на ботулізм.
Наголошується, що інкубаційний період може тривати від декількох годин до 10 днів. У людини з'являється пронос, блювання, незначно підвищується температура, починає боліти живіт. Додатковими симптомами можуть бути двоїння в очах, помутніння і опущення повік, невиразність мови, утруднення ковтання або сухість у роті, а також м'язова слабкість. Симптоми ботулізму у дітей – апатія, відмова від їжі, тривалий плач, а також м'язова слабкість.
Якщо ви виявили ці симптоми, то краще відразу звернутися до лікаря.
Раніше повідомлялося, що у Кропивницького двох юнаків госпіталізували після домашніх консервів.
Коротко про головне за 29 травня