"Рыба из реки": в Киеве женщина умерла от ботулизма

Запомните несколько советов, как не заболеть на ботулизм

В понедельник, 28 мая, в Киеве от агрессивной формы ботулизма скончалась женщина. Об этом сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает kiev.informator.ua.

"У женщины была скоротечная и агрессивная форма ботулизма. Утром ей стало плохо, а к обеду, когда она вызвала врача, ее уже не удалось спасти"", — отметила Вишневская.

По словам советника директора Департамента здравоохранения КГГА, рыбу, которой отравилась женщина, не покупали в магазине, а выловили из реки и вялили самостоятельно.

"Члены семьи тоже употребляли эту рыбу, но у них не было симптомов ботулизма. Мне известно, что женщина ела рыбью икру, возможно, это и стало причиной отравления ", — говорит Наталья.

Также в издании дали несколько советов, как не заболеть на ботулизм.

Хорошо мыть продукты.

Строго соблюдать рекомендации по приготовлению консервации: с достаточной температурой, и в которой соль, сахар и уксус в нужных соотношениях.

Тщательно выполнять пастеризацию.

Мясные консервы, а особенно грибы, перед употреблением кипятить в течение 10, а лучше 30 минут.

Если банка или бутылка имеет выпуклую крышку, лучше выбросить.

Не употреблять плохо пахнущие продукты.

Хранить продукты при правильной температуре – скоропортящиеся обязательно в холодильнике.

Отказаться от продуктов, у которых истек срок годности или если пища в поврежденной упаковке.

Покупать продукты, особенно рыбу, только в сертифицированных местах.

Отмечается, что инкубационный период может длиться от нескольких часов до 10 дней. У человека появляется понос, рвота, незначительно повышается температура, начинает болеть живот. Дополнительными симптомами могут быть двоение в глазах, помутнение и опущение век, невнятность речи, затруднение глотания или сухость во рту, а также мышечная слабость. Симптомы ботулизма у детей – апатия, отказ от еды, длительный плач, а также мышечная слабость.

Если вы обнаружили данные симптомы, то лучше сразу обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком двоих юношей госпитализировали после домашних консервов.

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