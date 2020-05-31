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Ринок праці відновлюється: які вакансії і зарплати пропонують українцям

STYLERЖиття    31.05.2020 - 17:56
Ринок праці відновлюється: які вакансії і зарплати пропонують українцям
Робота в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

В Україні після ослаблення карантину почав підвищуватися кількість вакансій

Ринок праці в Україні з ослабленням карантинних заходів почав відновлювати активність. Якщо в кінці березня кількість вакансій впало з 12 тисяч (в лютому) до 5 тисяч, то вже у квітні ситуація стала мінятися в кращу сторону.

Як повідомляє ресурс Rabota.ua тенденція з кандидатами така ж: в кінці березня роботу шукали 73 тис. осіб, тоді як у лютому – 125 тис. шукачів щотижня. При цьому в травні обидві категорії активізувалися.

Ринок праці відновлюється: які вакансії і зарплати пропонують українцям

Середній рівень пропонованої зарплати за останні три місяці змінився наступним чином:

  • 11-15 тис. грн – 12,2 тис. вакансій;
  • 7-11 тис. грн – 9,3 тис.;
  • 15-19 тис. грн – 8,5 тис.;
  • понад 39 тис. грн пропонували у 2,8 тис. вакансій.

Ринок праці відновлюється: які вакансії і зарплати пропонують українцям

Серед роботодавців найчастіше пропозиції зустрічаються в таких розділах:

  • адміністративний персонал: водії, кур'єри;
  • торгівля;
  • студенти без досвіду роботи – початок кар'єри;
  • продажу, клієнт-менеджмент;
  • логістика – митниця – склад.

Нагадаємо, що наступного тижня Кабмін внесе до Верховної ради програму економічного відновлення України. Програма розрахована на три роки та передбачає 230 заходів.

Також РБК-Україна писало, що Верховна Рада повернеться до звичайного режиму роботу вже у вівторок, 2 червня.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль не виключає відновлення роботи Комісії щодо захисту бізнесу при Кабміні.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України трудоустройстворабота
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