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Рынок труда восстанавливается: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам

STYLERЖизнь    31.05.2020 - 17:56
Рынок труда восстанавливается: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам
Работа в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Украине после ослабления карантина начало повышаться количество вакансий

Рынок труда в Украине с ослаблением карантинных мер начал восстанавливать активность. Если в конце марта количество вакансий упало с 12 тысяч (в феврале) до 5 тысяч, то уже в апреле ситуация стала меняться в лучшую сторону.

Как сообщает ресурс Rabota.ua, тенденция с кандидатами такая же: в конце марта работу искали 73 тыс. человек, тогда как в феврале – 125 тыс. соискателей еженедельно. При этом в мае обе категории активизировались.

Рынок труда восстанавливается: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам

Средний уровень предлагаемой зарплаты за последние три месяца изменился следующим образом:

  • 11-15 тыс. грн – 12,2 тыс. вакансий;
  • 7-11 тыс. грн – 9,3 тыс.;
  • 15-19 тыс. грн – 8,5 тыс.;
  • более 39 тыс. грн предлагали в 2,8 тыс. вакансий.

Рынок труда восстанавливается: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам

Среди работодателей чаще всего предложения встречаются в таких разделах:

  • административный персонал: водители, курьеры;
  • торговля;
  • студенты без опыта работы – начало карьеры;
  • продажи, клиент-менеджмент;
  • логистика – таможня – склад.

Напомним, что на следующей неделе Кабмин внесет в Верховную раду программу экономического восстановления Украины. Программа рассчитана на три года и предусматривает 230 мероприятий.

Также РБК-Украина писало, что Верховная Рада вернется к обычному режиму работу уже во вторник, 2 июня.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль не исключает возобновление работы Комиссии по защите бизнеса при Кабмине.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины трудоустройстворабота
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