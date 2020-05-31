Ринок праці відновлюється: які вакансії і зарплати пропонують українцям

В Україні після ослаблення карантину почав підвищуватися кількість вакансій
Ринок праці в Україні з ослабленням карантинних заходів почав відновлювати активність. Якщо в кінці березня кількість вакансій впало з 12 тисяч (в лютому) до 5 тисяч, то вже у квітні ситуація стала мінятися в кращу сторону.
Як повідомляє ресурс Rabota.ua тенденція з кандидатами така ж: в кінці березня роботу шукали 73 тис. осіб, тоді як у лютому – 125 тис. шукачів щотижня. При цьому в травні обидві категорії активізувалися.
Середній рівень пропонованої зарплати за останні три місяці змінився наступним чином:
Серед роботодавців найчастіше пропозиції зустрічаються в таких розділах:
Нагадаємо, що наступного тижня Кабмін внесе до Верховної ради програму економічного відновлення України. Програма розрахована на три роки та передбачає 230 заходів.
Також РБК-Україна писало, що Верховна Рада повернеться до звичайного режиму роботу вже у вівторок, 2 червня.
Раніше повідомлялося, що Шмигаль не виключає відновлення роботи Комісії щодо захисту бізнесу при Кабміні.
Автор: Киселева Анна