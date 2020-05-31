Рынок труда восстанавливается: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам

Рынок труда в Украине с ослаблением карантинных мер начал восстанавливать активность. Если в конце марта количество вакансий упало с 12 тысяч (в феврале) до 5 тысяч, то уже в апреле ситуация стала меняться в лучшую сторону.

Как сообщает ресурс Rabota.ua, тенденция с кандидатами такая же: в конце марта работу искали 73 тыс. человек, тогда как в феврале – 125 тыс. соискателей еженедельно. При этом в мае обе категории активизировались.

Средний уровень предлагаемой зарплаты за последние три месяца изменился следующим образом:

11-15 тыс. грн – 12,2 тыс. вакансий;

7-11 тыс. грн – 9,3 тыс.;

15-19 тыс. грн – 8,5 тыс.;

более 39 тыс. грн предлагали в 2,8 тыс. вакансий.

Среди работодателей чаще всего предложения встречаются в таких разделах:

административный персонал: водители, курьеры;

торговля;

студенты без опыта работы – начало карьеры;

продажи, клиент-менеджмент;

логистика – таможня – склад.

Напомним, что на следующей неделе Кабмин внесет в Верховную раду программу экономического восстановления Украины. Программа рассчитана на три года и предусматривает 230 мероприятий.

Также РБК-Украина писало, что Верховная Рада вернется к обычному режиму работу уже во вторник, 2 июня.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль не исключает возобновление работы Комиссии по защите бизнеса при Кабмине.