Рынок труда восстанавливается: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам

В Украине после ослабления карантина начало повышаться количество вакансий
Рынок труда в Украине с ослаблением карантинных мер начал восстанавливать активность. Если в конце марта количество вакансий упало с 12 тысяч (в феврале) до 5 тысяч, то уже в апреле ситуация стала меняться в лучшую сторону.
Как сообщает ресурс Rabota.ua, тенденция с кандидатами такая же: в конце марта работу искали 73 тыс. человек, тогда как в феврале – 125 тыс. соискателей еженедельно. При этом в мае обе категории активизировались.
Средний уровень предлагаемой зарплаты за последние три месяца изменился следующим образом:
Среди работодателей чаще всего предложения встречаются в таких разделах:
Напомним, что на следующей неделе Кабмин внесет в Верховную раду программу экономического восстановления Украины. Программа рассчитана на три года и предусматривает 230 мероприятий.
Также РБК-Украина писало, что Верховная Рада вернется к обычному режиму работу уже во вторник, 2 июня.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль не исключает возобновление работы Комиссии по защите бизнеса при Кабмине.
Автор: Киселева Анна