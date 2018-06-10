Іржавий ліс: стала відома причина пожежі в Чорнобильській зоні

На місці пожежі виявили дивні предмети

Однією з основних причин пожежі в Рудому, або як його називають місцеві, Іржавому лісі, вважають підпал. Про це повідомляє ТСН.

Поблизу села Страхолісся, недалеко від Чорнобиля згоріло майже 10 гектарів лісу. Цей ліс називається Рудим або як його називають місцеві жителі – Іржавий. У 1986 році дерева цього лісу ввібрали в себе більше всього радіоактивного пилу і стали практично живим щитом між живою і мертвою територією.

Для того, щоб загасити пожежу були задіяні десятки машин спецтехніки, вертоліт, літаки і сотні рятувальників. Один з учасників операції зізнався, що офіційну цифру згорілої території можна помножити на три. Щоправда, він повідомив про це не на камеру.

Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що на місці пожежі були знайдені предмети, що вказують, що ліс найімовірніше підпалили спеціально.

"На місці були знайдені факели і зараз слідчі органи встановлюють їх належність і взагалі чи мають вони відношення до пожежі", - повідомив Чечоткін.

Поліція стверджує, що це були не смолоскипи, а палиці для змащування залізничних шляхів. А ось місцеві жителі впевнені, що підпал був влаштований спеціально, щоб замести сліди вирубки лісу. Ще одна версія – причиною пожежі могла стати іскра від електромережі.

Місцевий гід Надія Стародуб повідомила, що ліс, який згорів – не радіоактивний, так як його давно вже вирубали.

"Це вже інші дерева горять, тому що ті зрубали і поховали. Вони в принципі теж радіоактивні. Туди туристи не ходять на прогулянку", - сказала Надія Стародуб.

Рівень радіації на формі пожежників зашкалював на дозиметрі і після того, як пожежу загасили, герої поверталися додому практично в одних шкарпетках.

Як повідомив екс-керівник Чорнобильського радіоекологічного центру, доктор біологічних наук Олег Бондаренко, найнебезпечніше не зовнішнє випромінювання, а внутрішнє – це коли мікрочастинка стронцію або цезію потрапляє в організм людини.

"Аерозоль проникає в організм, і ви вже виїхали із зони відчуження, а радіація залишилася у вас в організмі. Вона продовжує опромінювати, поки радіація не вийде з організму. Про концентрації цезію-37 і стронцію в повітрі після пожежі ніхто нічого не говорив", - зазначив він.

"Там нове не садять. Там тільки випилюють. Там чорнобильська зона, а її від краю до краю випилюють. Воно просвічується. Дуби, що мабуть їм по 500 років було, і їх пиляли. Я пиляв сам ліс. Там такий ліс був, що він зашкалював. Біля нього стояти не можна. Я сам рамщиком там працював на пилорамі. Пиляли і вивозили по всій Україні", - розповів про Іржавий ліс місцевий дід Володимир, який багато років пропрацював в Чорнобильській зоні.

Мешканці села, яке знаходиться в 100 кілометрах від Чорнобиля розповіли, що в лісах довкола села раніше стояли попереджувальні таблички про зараження, а потім всі дерева спиляли і немає ніякої гарантії, що їх не використовували для виготовлення меблів чи дверей.

Відео: Пожежа в Чорнобилі (ТСН)

До речі, ми нещодавно писали про подробиці пожежі в Чорнобильській зоні.

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