Ржавый лес: стала известна причина пожара в Чернобыльской зоне

На месте пожара обнаружили странные предметы

Одной из основных причин пожара в Рыжем, или как его называют местные, Ржавом лесу, считают поджог. Об этом сообщает ТСН.

Вблизи села Страхолесье, недалеко от Чернобыля сгорело почти 10 гектаров леса. Этот лес называется Рыжим или как его называют местные жители – Ржавый. В 1986 году деревья этого леса впитали в себя больше всего радиоактивной пыли и стали практически живым щитом между живой и мертвой территорией.

Для того, чтобы потушить пожар были задействованы десятки машин спецтехники, вертолет, самолеты и сотни спасателей. Один из участников операции признался, что официальную цифру сгоревшей территории можно умножить на три. Правда, сообщил он об этом не на камеру.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что на месте пожара были найдены предметы, указывающие, что лес вероятнее всего подожгли специально.

"На месте были найдены факелы и сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и вообще имеют ли они отношение к пожару", - сообщил Чечеткин.

Полиция утверждает, что это были не факелы, а палки для смазывания железнодорожных путей. А вот местные жители уверены, что поджог был устроен специально, чтобы замести следы вырубки леса. Еще одна версия – причиной пожара могла стать искра от электросети.

Местный гид Надежда Стародуб сообщила, что лес, который сгорел – не радиоактивный, так как его давно уже вырубили.

"Это уже другие деревья горят, потому что те срубили и захоронили. Они в принципе тоже радиоактивные. Туда туристы не ходят на прогулку", - сказала Надежда Стародуб.

Уровень радиации на форме пожарников зашкаливал на дозиметре и после того, как пожар потушили, герои возвращались домой практически в одних носках.

Как сообщил экс-руководитель Чернобыльского радиоэкологического центра, доктор биологических наук Олег Бондаренко, самое опасное не внешнее излучение, а внутреннее – это когда микрочастица стронция или цезия попадает в организм человека.

"Аэрозоль проникает в организм, и вы уже выехали из зоны отчуждения, а радиация осталась у вас в организме. Она продолжает облучать, пока радиация не выйдет из организма. О концентрации цезия-37 и стронция в воздухе после пожара никто ничего не говорил", - отметил он.

"Там новое не сажают. Там только выпиливают. Там чернобыльская зона, а ее от края до края выпиливают. Оно просвечивается. Дубы, что видимо им по 500 лет было, и их пилили. Я пилил сам лес. Там такой лес был, что он зашкаливал. Возле него стоять нельзя. Я сам рамщиком работал там на пилораме. Пилили и вывозили по всей Украине", - рассказал о Ржавом лесе местный дед Владимир, который много лет проработал в Чернобыльской зоне.

Жители села, которое находится в 100 километрах от Чернобыля рассказали, что в лесах вокруг села раньше стояли предупреждающие таблички о заражении, а потом все деревья спилили и нет никакой гарантии, что их не использовали для изготовления мебели или дверей.

Видео: Пожар в Чернобыле (ТСН)

Кстати, мы недавно писали о подробностях пожара в Чернобыльской зоне.

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