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Смачно 18 серпня 2026 · 10:09

Рецепту понад 100 років: найпростіший спосіб закрити ідеальні хрусткі огірки

Перевірений часом метод консервації огірків, який ніколи не підводить
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Рецепту понад 100 років: найпростіший спосіб закрити ідеальні хрусткі огірки

Як закрити смачні мариновані огірки (фото згенероване ШІ)

Сезон консервації часто асоціюється з виснажливими годинами на спекотній кухні, кип'ятінням розсолів та нескінченною стерилізацією банок. Проте існують рецепти, які передаються з покоління в покоління саме завдяки своїй простоті та бездоганному результату.

Цьому рецепту маринованих огірків вже понад 100 років. Методом приготування ділиться Styler з посиланням на TikTok кулінарки Людмили Кутишенко.

Золота формула "100-100-100"

Секрет цього методу полягає в геніальній і дуже простій пропорції, яку неможливо забути. Всі інгредієнти розраховані рівно на одну 3-літрову банку.

Вам знадобиться лише:

  • 100 г солі (обов'язково звичайної кам'яної, не йодованої!);
  • 100 г цукру;
  • 100 г оцту (класичного столового 9%);
  • улюблені спеції (листя хрону, вишні, смородини, парасольки кропу, часник, чорний перець горошком);
  • свіжі, пружні огірки.

Покроковий рецепт приготування

Цей метод дозволяє повністю відмовитися від стерилізації наповнених банок у каструлі з водою. Увесь процес займає лічені хвилини.

Щільно укладіть вимиті огірки в чисту 3-літрову банку (спеції на цьому етапі класти не потрібно). Залийте банку до самого верху звичайним окропом. Накрийте кришкою і залиште прогріватися приблизно на 15 хвилин. Після цього просто злийте цю воду в раковину — вона більше не знадобиться.

Прямісінько в банку до прогрітих огірків додайте всі підготовлені спеції, часник та зелень. Туди ж висипте 100 грамів солі, 100 грамів цукру та влийте 100 грамів оцту.

Закип'ятіть нову порцію чистої води. Залийте крутим окропом банку з огірками та спеціями до самих вінця. Одразу ж герметично закатайте банку металевою кришкою.

Важливий нюанс: після закатування банку необхідно трохи покатати по столу або обережно перевернути кілька разів, щоб сіль та цукор швидше розчинилися. Потім переверніть банку догори дном, щільно укутайте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження. Взимку ці огірки зникнуть зі столу першими!

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Теги: закрутки на зиму Рецепти
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