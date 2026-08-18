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Главная Вкусно Рецепту более 100 лет: самый простой способ закрыть идеальные хрустящие огурцы
Вкусно 18 августа 2026 · 10:09

Рецепту более 100 лет: самый простой способ закрыть идеальные хрустящие огурцы

Проверен временем метод консервации огурцов, который никогда не подводит
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Рецепту более 100 лет: самый простой способ закрыть идеальные хрустящие огурцы

Как закрыть вкусные маринованные огурцы (фото сгенерированное ИИ)

Сезон консервации часто ассоциируется с изнуряющими часами на жаркой кухне, кипячением рассолов и бесконечной стерилизацией банок. Однако существуют рецепты, которые передаются из поколения в поколение именно благодаря своей простоте и безупречному результату.

Этому рецепту маринованных огурцов уже более 100 лет. Методом приготовления делится Styler со ссылкой на TikTok кулинарки Людмилы Кутышенко.

Золотая формула "100-100-100"

Секрет этого метода заключается в гениальной и очень простой пропорции, которую невозможно забыть. Все ингредиенты рассчитаны ровно на одну 3-литровую банку.

Вам понадобится только:

  • 100 г соли (обязательно обыкновенной каменной, не йодированной!);
  • 100 г сахара;
  • 100 г уксуса (классического столового 9%);
  • любимые специи (листья хрена, вишни, смородины, зонтики укропа, чеснок, черный перец горошком);
  • свежие, упругие огурцы.

Пошаговый рецепт приготовления

Этот метод позволяет полностью отказаться от стерилизации заполненных банок в кастрюле с водой. Весь процесс занимает считанные минуты.

Плотно уложите вымытые огурцы в чистую 3-литровую банку (специи на этом этапе класть не нужно). Залейте банку до самого верха обычным кипятком. Накройте крышкой и оставьте прогреваться примерно на 15 минут. После этого просто слейте эту воду в раковину - она больше не понадобится.

Прямо в банке к прогретым огурцам добавьте все подготовленные специи, чеснок и зелень. Туда же высыпьте 100 г соли, 100 г сахара и влейте 100 г уксуса.

Вскипятите новую порцию чистой воды. Залейте крутым кипятком банка с огурцами и специями до венца. Сразу же герметично закатайте банку металлической крышкой.

Важный нюанс: после закатывания банка необходимо немного прокатить по столу или осторожно перевернуть несколько раз, чтобы соль и сахар быстрее растворились. Затем переверните банку вверх дном, плотно укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения. Зимой эти огурцы исчезнут со стола первыми!

Недавно Styler делился рецептом маринованных бессарабских помидоров на зиму.

Теги: закрутки на зиму Рецепты
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