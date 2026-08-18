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Тренди 18 серпня 2026 · 16:58

Археологи зробили відкриття, яке змінює уявлення про стародавні поховання: що вони знайшли

Поховання в незвичайних камерах не були випадковим нагромадженням тіл
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Археологи зробили відкриття, яке змінює уявлення про стародавні поховання: що вони знайшли

Стародавня гробниця (фото: magnific.com)

У давньоєгипетській гробниці знайшли останки людей, похованих протягом понад 700 років, а серед них - муміфікованого собаку.

Styler з посиланням на Frontiers in Environmental Archaeology розповідає про незвичайну знахідку, яка допомогла дослідникам більше дізнатися про поховальні традиції Стародавнього Єгипту.

Гробницю використовували понад 700 років

Поховальна камера TT 209 розташована у Фіванському некрополі, навпроти сучасного Луксора. Археологи виявили тут останки 16 людей, муміфікованого собаку, а також сліди ще щонайменше чотирьох поховань.

Особливість гробниці в тому, що нею користувалися протягом багатьох століть. Нових померлих ховали там навіть тоді, коли вільного місця майже не залишалося.

Тіла розміщували одне на одному

Найдавніші поховання були облаштовані окремо: померлих клали у труни та залишали разом із поховальними предметами, амулетами й іншими речами.
Пізніше простору стало менше, тому тіла почали розміщувати у вільних проміжках, а іноді - одне поверх іншого.

Проте дослідники не вважають це хаотичним нагромадженням. Навпаки, розташування останків показує, що люди, які приходили ховати своїх близьких пізніше, пристосовували нові поховання до тих, що вже були в камері.

Чому поруч із людьми опинився собака

Найбільше уваги привернув муміфікований собака. Його знайшли безпосередньо над останками чоловіка та жінки.

Археологи зробили відкриття, яке змінює уявлення про стародавні поховання: що вони знайшлиСобака була знайдна в одній могилі з людьми (фото: Frontiers in Environmental Archaeology)

Точну причину такого поховання археологи поки не встановили. Однак вони припускають, що тварина могла мати особливий зв'язок із цією парою.

Не виключено й символічне значення: уявлення давніх єгиптян могли пов'язувати тварину з роллю супутника або провідника померлих у потойбічному світі.

Гробниця зберегла історію кількох поколінь

На думку дослідників, TT 209 була не просто місцем для повторних поховань. Камера поступово змінювалася разом із кожним новим похованням, а її простір буквально зберігав пам'ять про людей, яких тут ховали протягом століть.

Археологи зробили відкриття, яке змінює уявлення про стародавні поховання: що вони знайшлиПоховальні звичаї стародавніх людей (фото: Frontiers in Environmental Archaeology)

Саме тому знахідка важлива для археологів: вона показує, як змінювалися поховальні звичаї та як давні єгиптяни пристосовували старі гробниці для нових поколінь.

Нагадаємо, як раніше ми розповідали про цікаву знахідку на одному з ретрофото, яка здатна спростувати цікавий радянський міф.

Теги: Люди
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