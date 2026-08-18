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Тренды 18 августа 2026 · 16:58

Археологи сделали открытие, которое меняет представление о древних захоронениях: что они нашли

Погребения в необычных камерах не были случайным накоплением тел
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Археологи сделали открытие, которое меняет представление о древних захоронениях: что они нашли

Древняя гробница (фото: magnific.com)

В древнеегипетской гробнице обнаружили останки людей, похороненных на протяжении более 700 лет, а среди них - мумифицированную собаку.

Styler со ссылкой на Frontiers in Environmental Archaeology рассказывает о необычной находке, которая помогла исследователям больше узнать о погребальных традициях Древнего Египта.

Гробницу использовали более 700 лет

Погребальная камера TT 209 расположена в Фиванском некрополе, напротив современного Луксора. Археологи обнаружили здесь останки 16 человек, мумифицированную собаку, а также следы еще по меньшей мере четырех захоронений.

Особенность гробницы в том, что ею пользовались многие столетия. Новых умерших хоронили там даже когда свободного места почти не оставалось.

Тела размещали друг на друге

Древнейшие погребения были обустроены отдельно: умерших клали в гробы и оставляли вместе с погребальными предметами, амулетами и другими вещами.
Позже пространства стало меньше, поэтому тела начали размещать в свободных промежутках, а иногда - одно поверх другого.

Однако исследователи не считают это хаотическим накоплением. Напротив, расположение останков показывает, что люди, приходившие хоронить своих близких позже, приспосабливали новые захоронения к уже находившимся в камере.

Почему рядом с людьми оказалась собака

Больше всего привлекла мумифицированная собака. Его нашли непосредственно над останками мужчины и женщины.

Археологи сделали открытие, которое меняет представление о древних захоронениях: что они нашлиСобака была найдена в одной могиле с людьми (фото: Frontiers in Environmental Archaeology)

Точную причину такого захоронения археологи пока не установили. Однако они предполагают, что животное могло иметь особую связь с этой парой.

Не исключено и символическое значение: представления древних египтян могли связывать животное с ролью спутника или проводника умерших в загробном мире.

Гробница сохранила историю нескольких поколений

По мнению исследователей, TT 209 была не просто местом для повторных захоронений. Камера постепенно менялась вместе с каждым новым погребением, а ее пространство буквально сохраняло память о людях, которых здесь хоронили на протяжении веков.

Археологи сделали открытие, которое меняет представление о древних захоронениях: что они нашлиПогребальные обычаи древних людей (фото: Frontiers in Environmental Archaeology)

Поэтому находка важна для археологов: она показывает, как изменялись погребальные обычаи и как древние египтяне приспосабливали старые гробницы для новых поколений.

Напомним, как раньше мы рассказывали об интересной находке на одном из ретрофото, способном опровергнуть интересный советский миф.

Теги: Люди
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