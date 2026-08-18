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Тренды 18 августа 2026 · 13:55

Модницы уже достают из старого ящика бабушкины украшения: 5 вещей, которые снова в тренде

То, что годами лежало в старой шкатулке без дела, этой осенью может стать главной деталью вашего образа
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Модницы уже достают из старого ящика бабушкины украшения: 5 вещей, которые снова в тренде

Винтажные украшения, вернувшиеся в моду осенью 2026 года (фото: magnific.com)

Мода снова возвращается к вещам из прошлого, но теперь их носят совсем по-новому. Так что если у вас осталась мамина или бабушкина шкатулка со старыми украшениями, не спешите ее прятать на дальнюю полку в шкафу.

Styler расскажет, какие пять украшений стоит получить этой осенью и как совмещать их с современной одеждой.

Брошь вернулась

Брошки больше не ассоциируется только с классическим костюмом. Большое винтажное украшение можно прикрепить на воротник рубашки, свитер, жакет или пальто.

Модницы уже достают из старого ящика бабушкины украшения: 5 вещей, которые снова в трендеИнтересный аксессуар, дополняющий любой образ (фото: pinterest.com)

Если брошь сама по себе заметна, не стоит перегружать образ другими большими украшениями. Пусть он остается главным акцентом.

Жемчуг - не только для праздников

Старые жемчужные бусы тоже не стоит прятать. Особенно интересно смотрятся украшения с неровными, так называемыми барочными жемчужинами.

Модницы уже достают из старого ящика бабушкины украшения: 5 вещей, которые снова в трендеОжерелье из жемчуга дополнит вашу индивидуальность (фото сгенерированное ИИ)

Попытайтесь носить их не с вечерним платьем, а с белой рубашкой, джинсами или простым трикотажным свитером. А еще жемчуг можно соединить с тонкой металлической цепочкой.

Большие серьги

Те же серьги-"люстры", которые когда-то доставали только по праздникам, снова могут стать частью повседневного образа.

Модницы уже достают из старого ящика бабушкины украшения: 5 вещей, которые снова в трендеОбъемные серьги снова будут в моде этой осенью (фото: magnific.com)

Здесь работает простое правило: если серьги большие, другие украшения лучше сделать сдержанными. К примеру, массивные серьги прекрасно дополнят однотонный черный свитер или белую рубашку.

Широкий браслет

Старый жесткий браслет золотистого цвета может выглядеть очень современно, если не пытаться соединить его со всеми украшениями сразу.

Модницы уже достают из старого ящика бабушкины украшения: 5 вещей, которые снова в трендеШирокий браслет можно компоновать с часами или другими тонкими браслетами (фото: pinterest.com)

Носите его с рубашкой, жакетом или свитером. Можно добавить часы или несколько тонких браслетов, но главной деталью должно оставаться самое массивное украшение.

Кулон с "характером"

И, наконец, проверьте старые медальоны и большие кулоны. Винтажное украшение на длинной цепочке может полностью изменить даже самый простой образ.

Модницы уже достают из старого ящика бабушкины украшения: 5 вещей, которые снова в трендеГабаритный кулон будет хорошо смотреться на однотонной одежде (фото: pinterest.com)

Большой кулон хорошо смотрится поверх однотонной водолазки, свитера или белой рубашки. А вот несколько больших бус одновременно лучше не надевать.

Главное правило современного винтажного стиля - не пытаться одеть на себя весь бабушкин ящик. Одно выразительное украшение в сочетании с простой современной одеждой часто выглядит гораздо интереснее, чем многие ретро-вещи сразу.

Напомним, как раньше мы объясняли, почему вещи с большими брендированными принтами способны упростить даже самый эффектный образ.

Теги: Модные тренды Украшения
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