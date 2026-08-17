Дорогие вещи могут удешевить образ: стилист назвала главную ошибку

Большие надписи и монограммы на одежде и аксессуарах могут изменить восприятие всего образа. Вещи с заметным брендингом не всегда выглядят дороже - иногда они, напротив, упрощают образ.

Styler со ссылкой на видео в Instagram стилиста Яны Марковской рассказывает, какие ошибки с логотипами могут зрительно удешевить образ и как этого избежать.

Почему большие логотипы привлекают внимание

Большие эмблемы на сумках, ремнях, футболках или обуви выполняют не только декоративную функцию. Они сразу "сообщают" окружению, какой бренд носит человек.

Именно на этом и построена логомания - любовь к вещам, где название или узнаваемый символ бренда является главной деталью дизайна.

Стилист обращает внимание на парадокс: человек может заплатить значительную сумму именно за возможность демонстрировать название бренда, хотя визуально это не всегда удорожает образ.

Чем "тихая роскошь" отличается от логомании

На противоположной стороне - эстетика quiet luxury, или "тихая роскошь". Здесь акцент делают не на названии бренда, а на качестве материалов, крое, посадке и сочетании цветов.

Кашемировый свитер без заметного логотипа, хорошо скроенное пальто или кожаная сумка с минималистичным дизайном могут выглядеть дороже вещи с большим количеством брендинга.

Идея проста: дорогой вид не обязательно нуждается в надписи с названием бренда.

Почему подделки часто копируют именно логотипы

Есть еще один нюанс - рынок контрафакта. Подделывать проще всего те вещи, которые легко узнать по характерному логотипу или монограмме.

Именно поэтому известный брендинг часто становится главной деталью фейковых сумок, ремней, футболок и других аксессуаров.

Что выбрать вместо больших логотипов

Если хочется, чтобы образ выглядел дороже, стилисты советуют обращать внимание на детали, которые не кричат о цене:

качественную фактуру ткани;

правильную посадку одежды;

лаконичный крой;

гармоничное сочетание цветов;

минималистичные аксессуары;

аккуратная обувь и сумка.

Особенно важно, чтобы вещи хорошо сидели по фигуре. Даже дорогая одежда с заметным логотипом может выглядеть неудачно, если она неправильно подобрана по размеру или не сочетается с остальным образом.

Действительно ли логотип делает образ дешевле

Не обязательно. Большой логотип сам по себе не является признаком плохого стиля - это вопрос контекста, дизайна и количества брендинга в образе.

Проблема начинается тогда, когда логотип становится главным и фактически единственным преимуществом вещи.

В этом случае вместо продуманного образа можно получить демонстрацию бренда. А современная мода все чаще доказывает обратное: иногда самая уместная деталь - та, которую не замечаешь сразу.