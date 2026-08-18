Медуза или НЛО на Марсе: NASA зафиксировало странный объект на Красной планете

Когда речь заходит о жителях Марса, люди обычно представляют "маленьких зеленых человечков". Однако если верить недавно обнаруженному снимку, который сделал марсоход NASA, существа, населяющие сухую планету, могут напоминать сухопутных... "медуз".

Об удивительном объекте на Марсе, зафиксированном NASA, рассказывает Styler со ссылкой на Metro.

Загадочная находка на Красной планете

Фотография была сделана аппаратом Curiosity еще в августе 2023 года, на 3924 марсианский день пребывания исследовательской лаборатории на планете.

Черно-белая панорама демонстрирует знаменитый 96-мильный кратер Гейл, на склонах которого заметно удивительный черный объект.

Что насторожило исследователей

Ситуация вокруг снимка выглядит довольно мистически из-за нескольких деталей:

Мгновенное появление: На фотографии, сделанной менее чем за 10 секунд до этого, темного объекта на склоне не было вообще.

Финал дня: Этот кадр стал последним, сделанным марсоходом в тот день, после чего камера выключилась.

Молчание официальных источников: Подпись к изображению в архивах NASA ограничивается сухой констатацией того, что снимок сделан правой навигационной камерой.

Снимок привлек внимание исследователя-энтузиаста Кари Сивертзена, который несколько месяцев тщательно перебирает архивные фотографии Curiosity, выкладывая самые интересные находки в соцсети X.

Пользователи сразу начали выдвигать самые разные гипотезы: от миниатюрного вертолета Ingenuity до настоящего инопланетного объекта.

Мнения экспертов: НЛО или обычная иллюзия?

Исследователь Марса Жан Ворд предположил, что трехногий объект вполне может оказаться "потенциальным НЛО" (неопознанным летающим объектом).

"Как всегда, пока мы не доберемся туда лично и не увидим эти аномалии вблизи, я могу только думать, что это такое", - отметил он.

Однако скептические настроенные пользователи и специалисты призывают не торопиться с выводами. Они напоминают о десятках подобных "находок" прошлого - от кратеров в форме яиц и марсианских "пауков" до холмов, напоминающих развалины древних городов.

Среди основных научных объяснений выделяют:

Парейдолия: психологический феноним, когда наш мозг пытается знакомые образы (например, существ или технику) в хаотичных обломках горных пород.

Артефакты камеры: технические сбои, поврежденные пиксели или цифровые артефакты, иногда возникающие при передаче сигналов на Землю в суровых условиях космоса.

Сам Curiosity продолжает свою миссию в кратере Гейл с 2012 года, неукоснительно отыскивая крошечные следы микроскопической жизни в древних породах.