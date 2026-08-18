Медуза чи НЛО на Марсі: NASA зафіксувало дивний об'єкт на Червоній планеті

Коли мова заходить про жителів Марса, люди зазвичай уявляють "маленьких зелених чоловічків". Проте якщо вірити нещодавно виявленому знімку, який зробив марсохід NASA, істоти, що населяють суху планету, можуть нагадувати сухопутних... "медуз".

Про дивний об'єкт на Марсі, яке зафіксувало NASA, розповідає Styler з посиланням на Metro.

Загадкова знахідка на Червоній планеті

Фотографія була зроблена апаратом Curiosity ще в серпні 2023 року, на 3924-й марсіанський день перебування дослідницької лабораторії на планеті.

Чорно-біла панорама демонструє знаменитий 96-мильний кратер Гейл, на схилах якого помітно дивний чорний об'єкт.

Що насторожило дослідників

Ситуація навколо знімка виглядає доволі містично через кілька деталей:

Миттєва поява: На фотографії, зробленій менш ніж за 10 секунд до цього, темного об'єкта на схилі не було взагалі.

Фінал дня: Цей кадр став останнім, зробленим марсоходом того дня, після чого камера вимкнулася.

Мовчання офіційних джерел: Підпис до зображення в архівах NASA обмежується лише сухою констатацією того, що знімок зроблено правою навігаційною камерою.

Знімок привернув увагу дослідника-ентузіаста Карі Сівертзена, який уже кілька місяців ретельно перебирає архівні фотографії Curiosity, викладаючи найцікавіші знахідки в соцмережі X.

Користувачі одразу почали висувати найрізноманітніші гіпотези: від мініатюрного гелікоптера Ingenuity до справжнього інопланетного об'єкта.

Думки експертів: НЛО чи звичайна ілюзія?

Дослідник Марса Жан Ворд припустив, що триногий об'єкт цілком може виявитися "потенційним НЛО" (непізнаним літаючим об'єктом).

"Як завжди, поки ми не доберемося туди особисто і не побачимо ці аномалії зблизька, я можу лише гадати, що це таке", - зазначив він.

Проте скептичні налаштовані користувачі та фахівці закликають не поспішати з висновками. Вони нагадують про десятки подібних "знахідок" минулого - від кратерів у формі яєць і марсіанських "павуків" до пагорбів, що нагадують руїни стародавніх міст.

Серед головних наукових пояснень виділяють:

Парейдолію: психологічний фенонім, коли наш мозок намагається знайомі образи (наприклад, істот чи техніку) в хаотичних уламках гірських порід.

Артефакти камери: технічні збої, пошкоджені пікселі або цифрові артефакти, які іноді виникають під час передачі сигналів на Землю в суворих умовах космосу.

Сам Curiosity продовжує свою місію в кратері Гейл із 2012 року, неухильно шукаючи крихітні сліди мікроскопічного життя в стародавніх породах.