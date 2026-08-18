Ліниві хачапурі на сковорідці за 10 хвилин: простий рецепт без духовки

Коли хочеться чогось ситного й сирного, але зовсім немає бажання довго возитися з тістом , цей рецепт стане справжньою знахідкою. Ліниві хачапурі готуються на сковорідці буквально за 10 хвилин і не потребують духовки.

Styler розповість, як приготувати ліниві хачапурі на сковорідці з простих продуктів.

Що потрібно підготувати з продуктів

Для приготування вам знадобляться:

150 г борошна,

1 куряче яйце,

250 мл молока,

200 г сиру сулугуні (можна моцарелу),

дрібка солі;

рослинна олія для смаження.

За бажанням готові хачапурі можна змастити невеликим шматочком вершкового масла.

Готуємо всього за 10 хвилин

Спочатку натріть сулугуні (моцарелу) на крупній тертці. В окремій мисці змішайте яйце, молоко та дрібку солі. Потім поступово всипте борошно й добре перемішайте вінчиком, щоб не залишилося грудочок.

Додайте до тіста натертий сир і ще раз усе перемішайте. Маса має вийти досить рідкою - це нормально.

Розігрійте сковорідку, влийте трохи рослинної олії та викладіть приблизно половину сирного тіста. Розрівняйте його ложкою, накрийте кришкою та смажте на помірному вогні близько 2–3 хвилин.

Коли низ підрум'яниться, обережно переверніть хачапурі та готуйте ще кілька хвилин під кришкою. Так само посмажте другу половину тіста.

Смачні хачапурі з сиром готуються всього за 10 хвилин (скриншот)

Готові хачапурі можна одразу подавати до столу, змазавши шматочком вершкового масла - найсмачніші вони гарячими, коли сир усередині ще тягнеться.

Смачного!