Коридор затемнень виходить на пік: астролог назвала найскладніші дні тижня

Тиждень із 17 до 23 серпня мине під впливом Коридору затемнень, тому сприятливих дат для важливих стартів практично не буде. Особливої обережності потребуватиме 20 серпня, коли ми пройдемо через серединну точку Коридору, а звичні ситуації можуть розвиватися зовсім не за планом.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова склала прогноз на тиждень і розповіла, коли краще займатися лише звичними справами, а в які дні варто особливо уважно ставитися до грошей, інформації та власних рішень.

17 серпня

Понеділок не підходить для нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань та відвідування перукарні. Обережність варто виявити тим, чия робота пов'язана з публічними виступами, мистецтвом, музикою, літературою, модою та дипломатією.

Водночас можуть загостритися інтуїція та чутливість. За словами Соловйової, можливі віщі сни та передчуття, які невдовзі здатні реалізуватися.

День краще присвятити звичним справам, підбиттю підсумків і спілкуванню з рідними. А ось прибирання та прання варто відкласти.

З 14:30 і до кінця доби Місяць буде без курсу. У цей час астролог не радить починати чи змінювати щось важливе, робити значні покупки та покладатися на нові пропозиції.

18 серпня

Коридор затемнень продовжує діяти, тому нові починання та серйозні рішення залишаються небажаними. Не варто планувати працевлаштування, придбання чи ремонт автомобіля та побутової техніки, далекі подорожі та надмірні навантаження на роботі.

Також варто остерігатися обману та шахрайства і берегти здоров'я, адже цього дня, за прогнозом астролога, можна легко застудитися. Особливу силу матимуть слова. Соловйова радить уважніше стежити за тим, що ви говорите, а сам день вважає вдалим для роботи над мовленням та ораторськими навичками.

19 серпня

Цього дня краще відмовитися від важливих переговорів, нових договорів, купівлі техніки, відряджень, іспитів та важливих платежів.

Можливі плітки, дезінформація, обман і шахрайство. Також варто уважніше стежити за особистими речами. Натомість можна підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку.

Особливо обережним буде проміжок із 11:41 до 13:39. У цей час Місяць перебуватиме у руйнівному градусі Скорпіона. Астролог радить не призначати на ці години нічого важливого та уникати зайвих ризиків і сильних емоцій.

20 серпня

Це один із найскладніших днів тижня. Він припадає на зміну місячної фази, а також на серединну точку коридору затемнень.

За словами Соловйової, у цей період може посилитися непередбачуваність, плутанина та хаос, а цілком звичайні ситуації здатні розвиватися за несподіваним сценарієм.

Не варто починати справи, пов'язані з бізнесом, юриспруденцією, освітою, наукою, далекими подорожами та міжнародною співпрацею. Великі витрати також краще відкласти.

Можуть посилитися тривоги, страхи та похмурі думки, а ризик піддатися обману чи ілюзіям зростатиме. Варто перевіряти отриману інформацію та не реагувати на провокації.

З 05:46 до 11:30 Місяць буде без курсу, тому важливі рішення на цей час краще не планувати.

21 серпня

Не найкращий день для великих фінансових операцій, оформлення шлюбу, нових знайомств, реєстрації бізнесу, кредитів і дорогих покупок.

Також астролог радить відкласти зміну іміджу, ремонт, нові косметологічні та пластичні процедури й експерименти з незнайомою їжею.

Романтичні справи краще поставити на паузу. Натомість день підходить для творчості, відвідування театру, музею чи концерту. Сприятливим він може бути й для вирішення конфліктів та завершення судових розглядів.

22 серпня

Коридор затемнень усе ще діє, тому починати нові справи, ухвалювати серйозні рішення, планувати операції, стоматологічні процедури або похід до перукаря астролог не радить.

Водночас день підходить для активної роботи. Соловйова зазначає, що цього дня можна багато та ефективно працювати.

23 серпня

У неділю краще уникати великих фізичних та інтелектуальних навантажень. Не варто починати справи, пов'язані з дітьми, розвагами, азартними іграми, публічними виступами та романтичними пригодами.

Цього ж дня Сонце перейде у знак Діви. За словами Соловйової, варто звернути увагу, в якому секторі особистого гороскопа відбудеться цей перехід: саме у відповідній сфері життя може почати змінюватися характер поточних процесів.