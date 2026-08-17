Таро-гороскоп на тиждень 17-23 серпня: кому час відпустити минуле, а кому - діяти

Новий тиждень, який триватиме з 17 до 23 серпня, принесе знакам Зодіаку різні випробування та можливості. Карти Таро підкажуть, де варто довіритися інтуїції, а де - зробити рішучий крок.

Styler з посиланням на Metro розповідає, на що варто звернути увагу.

Овен

Карта Таро: Відлюдник

Цього тижня Овнам захочеться трохи сповільнитися, навести лад у думках і повернутися до звичних ритмів. Нові ідеї та приплив енергії допоможуть зосередитися на цілях, а час наодинці із собою може принести важливі усвідомлення.

Телець

Карта Таро: Лицар Монет

Тельці відчують бажання взятися за справи та нарешті впорядкувати все навколо себе. Наполеглива робота, увага до фінансів, дому та власного добробуту цього тижня можуть дати особливо приємний результат.

Близнюки

Карта Таро: Диявол

Для Близнюків цей період стане можливістю позбутися звичок і ситуацій, які більше не приносять користі. Варто чесно подивитися на себе та вирішити, що ви готові залишити в минулому, адже зараз саме час для перезавантаження.

Рак

Карта Таро: Закохані

На Раків чекає тиждень сильної хімії та неоднозначних почуттів. У житті може знову з'явитися давній флірт, колишній партнер або людина, яка змушує сумніватися у власних емоціях - не поспішайте діяти, доки не зрозумієте, чого насправді хочете.

Лев

Карта Таро: Двійка Кубків

Леви цього тижня відчують, наскільки їх люблять і цінують близькі люди. Не соромтеся відповідати взаємністю: теплі слова, зустрічі, компліменти та щирі зізнання допоможуть зміцнити важливі стосунки.

Діва

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Початок вашого сезону може виявитися не таким безтурботним, як хотілося б: минулі переживання знову нагадають про себе. Не варто тікати від цих емоцій - дозвольте собі прожити їх, подивитися на стару ситуацію під іншим кутом і нарешті рухатися далі.

Терези

Карта Таро: Шістка Монет

Терезам тиждень може принести приємні сюрпризи та винагороду за добрі вчинки. Щедрість зараз особливо важлива: діліться успіхом, підтримуйте інших і не оминайте можливості зробити щось хороше для людей навколо.

Скорпіон

Карта Таро: Імператор

Скорпіони налаштовані серйозно і готові втілювати амбітні плани. Ви можете швидко просунутися вперед, якщо діятимете рішуче, але не забувайте залучати союзників - переконати людей буде значно ефективніше, ніж тиснути на них.

Стрілець

Карта Таро: Сила

Стрільцям час відновити енергію після насиченого літа, але робити це краще не в ізоляції. Спілкування з людьми, які додають упевненості, та заняття, у яких ви відчуваєте себе сильними й талановитими, допоможуть швидко повернути колишній запал.

Козоріг

Карта Таро: Королева Мечів

Козороги можуть відчути справжній потяг до навчання, нового проєкту або важливої професійної мети. Складіть чіткий план, виділіть час на розвиток і не відкладайте справу - знання, здобуті зараз, можуть стати основою майбутніх успіхів.

Водолій

Карта Таро: Смерть

Для Водоліїв починається період глибокої трансформації, який може змінити їхнє бачення себе та власного життя. Вам доведеться відпустити те, що вже вичерпало себе, щоб звільнити місце для нового етапу - і цей процес може виявитися значно важливішим, ніж здається зараз.

Риби

Карта Таро: Справедливість

Риби можуть нарешті отримати підтвердження своєї правоти у ситуації, яка свого часу здалася несправедливою. Правда поступово вийде назовні, а разом із нею можуть змінитися деякі стосунки та ваше власне бачення себе - не поспішайте, просто дозвольте подіям розвиватися.