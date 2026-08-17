Таро-гороскоп на неделю 17-23 августа: кому пора отпустить прошлое, а кому - действовать

Новая неделя, которая продлится с 17 по 23 августа, принесет знакам Зодиака различные испытания и возможности. Карты Таро подскажут, где следует довериться интуиции, а где - сделать решительный шаг.

Styler со ссылкой на Metro рассказывает, на что следует обратить внимание.

Овен

Карта Таро: Отшельник

На этой неделе Овнам захочется немного замедлиться, навести порядок в мыслях и вернуться к привычным ритмам. Новые идеи и прилив энергии помогут сосредоточиться на целях, а время наедине с собой может принести важные осознания.

Телец

Карта Таро: Рыцарь Монет

Тельцы почувствуют желание заняться делами и наконец упорядочить все вокруг себя. Упорная работа, внимание к финансам, дому и собственному благосостоянию на этой неделе могут дать особо приятный результат.

Близнецы

Карта Таро: Дьявол

Для Близнецов этот период станет возможностью избавиться от привычек и ситуаций, которые больше не приносят пользы. Следует честно посмотреть на себя и решить, что вы готовы оставить в прошлом, ведь сейчас самое время для перезагрузки.

Рак

Карта Таро: Влюбленные

Раков ждет неделя сильной химии и неоднозначных чувств. В жизни может снова появиться давний флирт, бывший партнер или человек, заставляющий сомневаться в собственных эмоциях - не спешите действовать, пока не поймете, чего на самом деле хотите.

Лев

Карта Таро: Двойка Кубков

Львы на этой неделе почувствуют, насколько их любят и ценят близкие люди. Не стесняйтесь соответствовать взаимности: теплые слова, встречи, комплименты и искренние признания помогут укрепить важные отношения.

Дева

Карта Таро: Пятерка Кубков

Начало вашего сезона может оказаться не столь беззаботным, как хотелось бы: прошлые переживания снова напомнят о себе. Не стоит убегать от этих эмоций - позвольте себе прожить их, посмотреть на старую ситуацию под другим углом и наконец двигаться дальше.

Весы

Карта Таро: Шестерка Монет

Весам неделя может принести приятные сюрпризы и вознаграждение за добрые поступки. Щедрость сейчас особенно важна: делитесь успехом, поддерживайте других и не обходите возможности сделать что-то хорошее для людей вокруг.

Скорпион

Карта Таро: Император

Скорпионы настроены всерьез и готовы воплощать амбициозные планы. Вы можете быстро продвинуться вперед, если будете действовать решительно, но не забывайте привлекать союзников - убедить людей будет гораздо эффективнее, чем давить на них.

Стрелец

Карта Таро: Сила

Стрельцам пора восстановить энергию после насыщенного лета, но делать это лучше не в изоляции. Общение с людьми, которые придают уверенности и занятия, в которых вы чувствуете себя сильными и талантливыми, помогут быстро вернуть прежний пыл.

Козерог

Карта Таро: Королева Мечей

Козероги могут испытать истинное влечение к обучению, новому проекту или важной профессиональной цели. Составьте четкий план, выделите время на развитие и не откладывайте дело - знания, полученные сейчас, могут стать основой будущих успехов.

Водолей

Карта Таро: Смерть

Для Водолеев начинается период глубокой трансформации, который может изменить их видение себя и жизни. Вам придется отпустить то, что уже исчерпало себя, чтобы освободить место для нового этапа - и этот процесс может оказаться гораздо важнее, чем кажется сейчас.

Рыбы

Карта Таро: Справедливость

Рыбы могут наконец получить подтверждение своей правоты в ситуации, которая в свое время показалась несправедливой. Правда, постепенно выйдет наружу, а вместе с ней могут измениться некоторые отношения и ваше собственное видение себя - не торопитесь, просто позвольте событиям развиваться.