Пожар в Чернобыльской зоне: появились свежие фото и видео

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы

Как сообщают в ГС ЧС в Киевской области, по состоянию на 14:00 в Чернобыльской зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 2 га.

Ликвидация пожара в Чернобыле (видео: youtube/ГС ЧС Украины в Киевской области)

При этом украинцев успокаивают и уверяют, что ситуация находится под контролем. Более того, нет открытых очагов возгорания – на данный момент тлеет трава, поваленные деревья и пеньки.

Также ГС ЧС в Киевской области обнародовали свежие фото и видео тушения пожара в Чернобыльской зоне.

Авиацией ГС ЧС с начала работ осуществлено 53 сброса (244 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 23 сбросы воды (184 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 30 сбросов воды (60 тонны). Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

6 июня было зафиксировано возгорание на площади около 12 га (фото: kyivobl.dsns.gov.ua)

Как тушат пожар в Чернобыльской области (фото: kyivobl.dsns.gov.ua)

По состоянию на 14:00, 6 июня:

В Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ ч).

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч).

На промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Как тушат пожар в Чернобыльской области (фото: kyivobl.dsns.gov.ua)

Напомним, так называемый "Рыжий лес, который находится ближе всего к станции, загорелся 5 июня на площади около 12 га. При этом специальные службы не отрицают возможность умышленного поджога.

"Рыжий лес" - около 202 кв.км деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, принявших на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году.