Пожежа у Чорнобильській зоні: з'явилися свіжі фото і відео

Радіаційний фон в містах Київ, Чорнобиль і на промисловому майданчику ЧАЕС знаходиться в межах норми

Як повідомляють в ДС НС в Київській області, станом на 14:00 в Чорнобильській зоні відчуження тривають заходи з ліквідації окремих осередків пожежі на загальній площі близько 2 га.

Ліквідація пожежі в Чорнобилі (відео: youtube/ГС НС України в Київській області)

При цьому українців заспокоюють і запевняють, що ситуація знаходиться під контролем. Більш того, немає відкритих вогнищ загоряння - на даний момент тліє трава, повалені дерева і пеньки.

Також ДС НС в Київській області оприлюднили свіжі фото і відео гасіння пожежі в Чорнобильській зоні.

Авіацією ДС НС з початку робіт здійснено 53 скидання (244 тонн) з них літаками АН-32П здійснено 23 скиди води (184 тонн), вертольотом Мі-8 здійснено 30 скидів води (60 тонни). Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

6 червня було зафіксовано загоряння на площі близько 12 га (фото: kyivobl.dsns.gov.ua)

Як гасять пожежу в Чорнобильській області (фото: kyivobl.dsns.gov.ua)

За станом на 14:00, 6 червня:

У місті Києві радіаційний фон складає 11 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год).

У місті Чорнобиль радіаційний фон складає 32 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год).

На промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 51,6 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

Як гасять пожежу в Чорнобильській області (фото: kyivobl.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, що так званий "Рудий ліс", який знаходиться найближче до станції, загорівся 5 червня на площі близько 12 га. При цьому спеціальні служби не заперечують можливість умисного підпалу.

"Рудий ліс" - близько 202 кв.км дерев, прилеглих до Чорнобильської АЕС, які взяли на себе найбільшу частину викидів радіоактивного пилу під час вибуху реактора в 1986 році.