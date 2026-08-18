Чому гірчать огірки на вашій грядці: головні помилки, які ви допускаєте та як їх виправити

Гіркота в огірках з'являється через надлишок кукурбітацину - речовини, яка природно міститься в рослинах . Її кількість може збільшуватися, коли огірки переживають стрес через спеку, нестачу води чи інші несприятливі умови.

Styler розповідає, чому огірки на грядці стають гіркими та що змінити у догляді, щоб цього не повторилося.

Огіркам не вистачає води

Одна з найпоширеніших причин - нерегулярний полив. Якщо грунт постійно пересихає, а потім рослина отримує велику кількість води, для неї це стрес.

У спекотну погоду стежте, щоб земля залишалася помірно вологою. Поливати краще регулярно, а не чекати, поки листя почне в'янути. Воду бажано використовувати теплу та лити її під корінь.

Сонця забагато

Огірки люблять світло, але сильна спека може негативно позначитися на смаку плодів. Особливо це актуально під час тривалих періодів високих температур.

Якщо грядка цілий день перебуває під палючим сонцем, у найспекотніші години рослини можна частково притінити. Також допоможе мульчування грунту - воно дозволяє довше утримувати вологу біля коріння.

Погода постійно змінюється

Холодні ночі після спекотних днів, різкі перепади температури та сильний вітер теж можуть стати стресом для огірків.

Тому в періоди різкого похолодання теплолюбні рослини варто додатково захищати. А в теплиці важливо стежити за температурою та провітрювати її, коли повітря надто нагрівається.

Не забувайте про живлення

Бідний грунт також може впливати на розвиток рослин. Огіркам потрібні поживні речовини протягом усього сезону, особливо коли вони активно ростуть і плодоносять.

Але більше добрив не означає кращий смак. Підживлення варто проводити помірно та відповідно до потреб рослини.

Винен може бути сам сорт

Іноді городник усе робить правильно, але огірки все одно трохи гірчать. Причина може бути у генетичних особливостях сорту.

Тому, якщо ви регулярно стикаєтеся з такою проблемою, наступного сезону варто обрати сорти або гібриди, які мають генетично знижене утворення кукурбітацину.

А якщо огірок уже гіркий?

Повністю прибрати гіркоту з плода не завжди можливо. Оскільки кукурбітацин часто накопичується ближче до шкірки та кінця огірка, очищення плода може частково покращити смак.

А от для майбутнього врожаю найважливіше - не допускати сильного пересихання ґрунту, захищати рослини від екстремальної спеки та різких перепадів температури.

І ще одна проста порада: збирайте огірки регулярно, не дозволяючи їм довго залишатися на батогах. Це допомагає рослині продовжувати формувати нові плоди.