"З точки зору здоров'я": доктор Комаровський розповів, чи можна дитину брати з собою у подорож

Євген Комаровський дав корисну пораду батькам

Відомий український педіатр, лікар вищої категорії, телеведучий Євген Комаровський розповів, чи корисно дитину брати з собою в подорож. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"З точки зору здоров'я, дитині корисно подорожувати? Або краще до бабусі на дачу, здоровий і звичний мікроклімат?" – задали Комаровським питання стурбовані батьки.

Скріншот поста (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор глибоко переконаний в тому, що подорожі – це те, що поліпшує і продовжує життя.

Публікація від Доктор Комаровський (@doctor_komarovskiy) 28 Травень 2018 в 6:05 PDT

За його словами, бачити країни, обмінюватися враженнями, сформувати звичку подорожувати з малоліття – це дуже здорово.

Скріншот поста (instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Коли мама і тато подорожують без дитини – це принципово помилка. Якщо ви маєте можливість подорожувати, ви перед Богом і совістю зобов'язані подорожувати разом із дітьми. Бо що ми можемо згадати потім? Про любов і подорожв. Дайте вашим дітям джерело спогадів. Обов'язково беріть їх з собою", - каже Комаровський.

Скріншот поста (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше доктор Комаровський розповів, чому українці ставляться до свого здоров'я з зневагою.

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