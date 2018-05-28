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"С точки зрения здоровья": доктор Комаровский рассказал, можно ли ребенка брать с собой в путешествие

STYLERLIFE        28.05.2018 - 22:58
Фото: Евгений Комаровский (РБК-Украина)
Фото: Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал полезный совет родителям

Известный украинский  педиатр, врач высшей категории, телеведущий Евгений Комаровский рассказал, полезно ли ребенка брать с собой в путешествие. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"С точки зрения здоровья, ребенку полезно путешествовать? Или лучше к бабушке на дачу, в здоровый и привычный микроклимат?" – задали Комаровскому вопрос обеспокоенные родители.

Скриншот поста (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор глубоко убежден в том, что путешествия – это то, что улучшает и продлевает жизнь.

По его словам, видеть страны, обмениваться впечатлениями, сформировать привычку путешествовать с малолетства – это очень здорово.

Скриншот поста (instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Когда мама и папа путешествуют без ребенка – это принципиально грубейшая ошибка. Если вы имеете возможность путешествовать, вы перед Богом и совестью обязаны путешествовать вместе с детьми. Потому что о чем мы можем вспомнить потом? О любви и путешествиях. Дайте вашим детям источник воспоминаний. Обязательно берите их с собой", - говорит Комаровский.

Скриншот поста (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее доктор Комаровский рассказал, почему украинцы относятся к своему здоровью с пренебрежением.

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Теги: Доктор Комаровский
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