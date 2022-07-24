Салат взимку зі свіжих літніх овочів: рецепт та спосіб консервування

Мабуть, немає на світі такого народу, який міг би посперечатись з українцями в плані різноманітності смачних закруток. Пропонуємо додати до вашого фірмового списку літній салат, адже взимку він буде, як ніколи смачним.

Читайте покрокову інструкцію виготовлення смачнючої закрутки - у нашому матеріалі Styler далі.

Рецепт консервованого салату

Нам знадобляться:

Огірки - 2 кг

Помідори - 2 кг

Солодкий перець - 1 кг

Цибуля ріпчаста - 700 г

Гострий перець - 2 шт.

Петрушка - 5 пучків.

Сіль - 2,5 ст. л.

Покрокове приготування

Наріжте огірки кільцями, шириною не більше 0,5 сантиметра. Якщо бажаєте зробити огірки ще гарнішими, наріжте їх хвилястим ножем.

Помідори розріжте навпіл і наріжте смужками трохи меншими ніж огірки.

Солодкий перець поділіть вертикально на 4 частини та наріжте смужками, як огірки.

Далі розріжте цибулину навпіл та наріжте горизонтально.

Гострий перець розріжте вертикально навпіл та наріжте смужками.

Петрушку наріжте шириною у 1,5-2 сантиметри.

Далі змішуємо інгредієнти та солимо кам'яною сіллю й ще раз добре перемішуємо. Залишаємо салат настоятись на 30 хвилин.

Накладаємо салат у літрову банку. Пресувати овочі не треба, адже ми хочемо зберегти смак та корисні соки у самих овочах. Коли, ви розклали салат по банках, на дні посудини залишиться сік з овочів, його треба рівномірно розлити по банках.

Далі на дно каструлі ми стелимо рушник та ставимо банки на цей рушник. Заливаємо воду у каструлю майже до краю. А банки накриваємо кришками.

Ставимо каструлю на вогонь та даємо воді прокипіти протягом 15 хвилин.

Дістаємо банки, даємо їм трохи охолонути, після чого закатуємо.

Наостанок, як і всі закрутки, ми перевертаємо банки кришкою додолу та даємо повністю охолонути.

Вітаємо, літній салат взимку гарантований!

Також радимо рецепт традиційного ніжинського салату для консервування, він славиться своєю простотою та чудовим смаком. Лише подивіться нижче на відео, як він апетитно виглядає: