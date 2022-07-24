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Салат взимку зі свіжих літніх овочів: рецепт та спосіб консервування

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Неділя 24 липня 2022 14:48
Салат взимку зі свіжих літніх овочів: рецепт та спосіб консервування Консервованний салат (колаж: РБК-Україна)
Автор: Микита Мельников

Мабуть, немає на світі такого народу, який міг би посперечатись з українцями в плані різноманітності смачних закруток. Пропонуємо додати до вашого фірмового списку літній салат, адже взимку він буде, як ніколи смачним.

Читайте покрокову інструкцію виготовлення смачнючої закрутки - у нашому матеріалі Styler далі.

Рецепт консервованого салату

Нам знадобляться:

  • Огірки - 2 кг
  • Помідори - 2 кг
  • Солодкий перець - 1 кг
  • Цибуля ріпчаста - 700 г
  • Гострий перець - 2 шт.
  • Петрушка - 5 пучків.
  • Сіль - 2,5 ст. л.

Покрокове приготування

Наріжте огірки кільцями, шириною не більше 0,5 сантиметра. Якщо бажаєте зробити огірки ще гарнішими, наріжте їх хвилястим ножем.

Салат взимку зі свіжих літніх овочів: рецепт та спосіб консервування

Помідори розріжте навпіл і наріжте смужками трохи меншими ніж огірки.

Салат взимку зі свіжих літніх овочів: рецепт та спосіб консервування

Солодкий перець поділіть вертикально на 4 частини та наріжте смужками, як огірки.

Салат взимку зі свіжих літніх овочів: рецепт та спосіб консервування

Далі розріжте цибулину навпіл та наріжте горизонтально.

Салат взимку зі свіжих літніх овочів: рецепт та спосіб консервування

Гострий перець розріжте вертикально навпіл та наріжте смужками.

Салат взимку зі свіжих літніх овочів: рецепт та спосіб консервування

Петрушку наріжте шириною у 1,5-2 сантиметри.

Салат взимку зі свіжих літніх овочів: рецепт та спосіб консервування

Далі змішуємо інгредієнти та солимо кам'яною сіллю й ще раз добре перемішуємо. Залишаємо салат настоятись на 30 хвилин.

Накладаємо салат у літрову банку. Пресувати овочі не треба, адже ми хочемо зберегти смак та корисні соки у самих овочах. Коли, ви розклали салат по банках, на дні посудини залишиться сік з овочів, його треба рівномірно розлити по банках.

Салат взимку зі свіжих літніх овочів: рецепт та спосіб консервування

Далі на дно каструлі ми стелимо рушник та ставимо банки на цей рушник. Заливаємо воду у каструлю майже до краю. А банки накриваємо кришками.

Салат взимку зі свіжих літніх овочів: рецепт та спосіб консервування

Ставимо каструлю на вогонь та даємо воді прокипіти протягом 15 хвилин.

Дістаємо банки, даємо їм трохи охолонути, після чого закатуємо.

Салат взимку зі свіжих літніх овочів: рецепт та спосіб консервування

Наостанок, як і всі закрутки, ми перевертаємо банки кришкою додолу та даємо повністю охолонути.

Вітаємо, літній салат взимку гарантований!

Салат взимку зі свіжих літніх овочів: рецепт та спосіб консервування

Також радимо рецепт традиційного ніжинського салату для консервування, він славиться своєю простотою та чудовим смаком. Лише подивіться нижче на відео, як він апетитно виглядає:

Раніше ми писали, як робити закрутки, щоб банки не "стріляли".

Також читайте, які кришки найкращі для консервації.

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