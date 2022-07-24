Салат зимой из свежих летних овощей: рецепт и способ консервирования
Пожалуй, нет на свете такого народа, который мог бы поспорить с украинцами в плане разнообразия вкусных закруток. Предлагаем добавить к вашему фирменному списку летний салат, ведь зимой он будет, как никогда вкусным.
Читайте пошаговую инструкцию изготовления вкуснейшей закрутки - в нашем материале Styler далее.
Рецепт консервированного салата
Нам понадобятся:
- Огурцы - 2 кг
- Помидоры - 2 кг
- Сладкий перец - 1 кг
- Лук репчатый - 700 г
- Острый перец - 2 шт.
- Петрушка - 5 пучков.
- Соль - 2,5 ст. л.
Пошаговое приготовление
Нарежьте огурцы кольцами, шириной не более 0,5 сантиметра. Если желаете сделать огурцы еще красивее, нарежьте их волнистым ножом.
Помидоры разрежьте пополам и нарежьте полосками чуть меньшими чем огурцы.
Сладкий перец разделите вертикально на 4 части и нарежьте полосками как огурцы.
Далее разрежьте луковицу пополам и нарежьте горизонтально.
Острый перец разрежьте вертикально пополам и нарежьте полосками.
Петрушку нарежьте шириной в 1,5-2 сантиметра.
Далее смешиваем ингредиенты и солим каменной солью и еще раз хорошо перемешиваем. Оставляем салат настояться на 30 минут.
Накладываем салат в литровую банку. Прессовать овощи не надо, ведь мы хотим сохранить вкус и полезные соки в самих овощах. Когда вы разложили салат по банкам, на дне останется сок из овощей, его нужно равномерно разлить по банкам.
Далее на дно кастрюли мы стелим полотенце и ставим банки на это полотенце. Заливаем воду в кастрюлю почти до края. А банки накрываем крышками.
Ставим кастрюлю на огонь и даем воде прокипеть в течение 15 минут.
Достаем банки, даем им немного остыть, после чего закатываем.
Напоследок, как и все закрутки, мы переворачиваем банки крышкой вниз и даем полностью остыть.
Поздравляем, летний салат зимой гарантирован!
Также советуем рецепт традиционного нежинского салата для консервирования, он славится своей простотой и превосходным вкусом. Только посмотрите ниже на видео, как он аппетитно выглядит:
Ранее мы писали, как делать закрутки, чтобы банки не "стреляли".
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