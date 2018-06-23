Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Найгарячіша коп Києва вразила відвертою фотосесією

STYLERLIFE        23.06.2018 - 14:02
Фото: Людмила Мілевич (РБК-Україна)
Фото: Людмила Мілевич (РБК-Україна)

Дівчина знялася в шкіряному плащі і шортах

Співробітниця Національної поліції в Києві Людмила Мілевич, яка праславилась в мережі як "найбільш сексуальна коп Києва", вразила підписників відвертою фотосесією. Відповідні фото дівчина розмістила в Instagram.

Так, на розміщених в Instagram-сториз фото видно, що Мілевич позує для якогось журналу в щільних шкіряних шортах, напівпрозорому топі та довгому шкіряному плащі на голе тіло.

Фото: Людмила Мілевич (instagram.com/lyudmila_milevich)

Звернемо увагу, що на кожному наступному кадрі Мілевич позбувається одного з елементів одягу, позуючи на останньому знімку лише в шортах. Звернемо увагу, що на даний момент за життям полісмена стежать понад 70 тисяч користувачів мережі.

Фото: Людмила Мілевич (instagram.com/lyudmila_milevich)

При цьому на самій сторінці Мілевич можна побачити знімки з роботи і зброєю в руках, так і з відвертого відпочинку або студій.

 

Фото: Людмила Мілевич (instagram.com/lyudmila_milevich)

До речі, українська поліцейська Людмила Мілевич вразила мережу своїм шикарним новорічних вбранням. "Коп" опублікувала привітання у віршах до свята і показала свіже фото на своїй сторінці.

Як повідомлялося раніше, київська поліцейська Людмила Мілевич, яку знають завдяки її яскравій зовнішності, опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram. На ньому ефектна "коп" постала в поліцейській формі.

Користувачі мережі відреагували на знімок компліментами і люб'язностями. Деякі люди порівнюють патрульну з лялькою Барбі. Дійсно, Людмила Мілевич знаходиться в прекрасній фізичній формі і засліплює своєю посмішкою.

День молоді в Україні (video.rbc.ua)

"Пролежав близько місяця": у київському дворі не помічали загиблого чоловіка (фото) "Не обвісиш – не вторгуєш": киянка розповіла, як продавці масово обманюють жителів столиці
Теги: полиция, Київ, Милевич
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся