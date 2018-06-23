Найгарячіша коп Києва вразила відвертою фотосесією

Дівчина знялася в шкіряному плащі і шортах
Співробітниця Національної поліції в Києві Людмила Мілевич, яка праславилась в мережі як "найбільш сексуальна коп Києва", вразила підписників відвертою фотосесією. Відповідні фото дівчина розмістила в Instagram.
Так, на розміщених в Instagram-сториз фото видно, що Мілевич позує для якогось журналу в щільних шкіряних шортах, напівпрозорому топі та довгому шкіряному плащі на голе тіло.
Фото: Людмила Мілевич (instagram.com/lyudmila_milevich)
Звернемо увагу, що на кожному наступному кадрі Мілевич позбувається одного з елементів одягу, позуючи на останньому знімку лише в шортах. Звернемо увагу, що на даний момент за життям полісмена стежать понад 70 тисяч користувачів мережі.
Фото: Людмила Мілевич (instagram.com/lyudmila_milevich)
При цьому на самій сторінці Мілевич можна побачити знімки з роботи і зброєю в руках, так і з відвертого відпочинку або студій.
Фото: Людмила Мілевич (instagram.com/lyudmila_milevich)
До речі, українська поліцейська Людмила Мілевич вразила мережу своїм шикарним новорічних вбранням. "Коп" опублікувала привітання у віршах до свята і показала свіже фото на своїй сторінці.
Як повідомлялося раніше, київська поліцейська Людмила Мілевич, яку знають завдяки її яскравій зовнішності, опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram. На ньому ефектна "коп" постала в поліцейській формі.
Користувачі мережі відреагували на знімок компліментами і люб'язностями. Деякі люди порівнюють патрульну з лялькою Барбі. Дійсно, Людмила Мілевич знаходиться в прекрасній фізичній формі і засліплює своєю посмішкою.
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