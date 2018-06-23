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Самая горячая коп Киева поразила откровенной фотосессией

STYLERLIFE        23.06.2018 - 14:02
Фото: Людмила Милевич (РБК-Украина)
Фото: Людмила Милевич (РБК-Украина)

Девушка снялась в кожаном плаще и шортах

Сотрудница Национальной полиции в Киеве Людмила Милевич, которая праславилась в сети как "наиболее сексуальная коп Киева", поразила подписчиков откровенной фотосессией. Соответствующие фото девушка разместила в Instagram.

Так, в размещенных в Instagram-сториз фото видно, что Милевич позирует для какого-то журнала в плотных кожаных шортах, полупрозрачном топе и длинном кожаном плаще на голое тело.

Фото: Людмила Милевич (instagram.com/lyudmila_milevich)

Обратим внимание, что на каждом последующем кадре Милевич избавляется от одного из элементов одежды, позируя на последнем снимке лишь в шортах. Обратим внимание, что на данный момент за жизнью полисмена следят более 70 тысяч пользователей сети.

Фото: Людмила Милевич (instagram.com/lyudmila_milevich)

При этом на самой странице Милевич можно увидеть как снимки с работы и оружием в руках, так и с откровенного отдыха или студий.

 

Фото: Людмила Милевич (instagram.com/lyudmila_milevich)

Кстати, украинская полицейская Людмила Милевич поразила сеть своим шикарным новогодним образом. "Коп" опубликовала поздравление в стихах к празднику и показала свежее фото на своей странице.

Как сообщалось ранее, киевская полицейская Людмила Милевич, которую знают благодаря ее яркой внешности, опубликовала новое фото в своем микроблоге в Instagram. На нем эффектная "коп" предстала в полицейской форме.

Пользователи сети отреагировали на снимок комплиментами и любезностями. Некоторые люди сравнивают патрульную с куклой Барби. Действительно, Людмила Милевич находится в прекрасной физической форме и ослепляет своей улыбкой.

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Теги: полиция, Киев, Милевич
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