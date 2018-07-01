"Найкрутіша сторіс": дівчина влаштувала курйозне ДТП на Кримському мосту (відео)

Дівчина-водій спровокувала ДТП, тому що відволіклася на відео

Після побудови Керченського мосту багато блогерів з усієї Росії з'їжджаються, для того, щоб показати 19-кілометрову споруду у своєму відео. Серед "любителів популярності" в Instagram виявилася дівчина, яка вирішила зняти поїздку на мосту на відео. В результаті необережності "зірка Instagram" спровокувала дорожньо-транспортну пригоду. Відеоматеріали відповідного характеру опубліковано в YouTube-каналі "Аргументи тижня Крим".

На Кримському мосту, який з'єднує РФ з окупованим півостровом, дівчина влаштувала курйозне ДТП, коли намагалася знімати міст на мобільний телефон. Дівчина-водій, яка однією рукою знімала трасу на Кримському мосту так захопилася зйомкою, що не помітила Mini Cooper і врізалася в нього.

"Секрет успіху: Як стати зіркою "Інста", заробити тисячі передплатників, прибрати горбочок на носі і зайві ребра і зняти саму круту сторіс", – йдеться у підписі до відео в Mash.

Відео: YouTube.com/Аргументи тижня Крим)

За інформацією місцевих інформаційних агентств, дівчина-водій автомобіля перед подією на дорозі викладала фотографії в Instagram. Знімки були зроблені в дорозі, на них видно, що автомобіль рухається. В результаті ДТП в арці Кримського мосту утворилася пробка.

Нагадаємо, що незаконно побудований Росією Кримський міст через Керченську протоку міг би забезпечити пенсіями багатьох людей. Про це заявив лідер групи "Машина Часу" Андрій Макаревич в ефірі"Ехо Москви".

Відео: (video.rbc.ua)