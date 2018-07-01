"Самая крутая сторис": девушка устроила курьезное ДТП на Крымском мосту (видео)

Девушка-водитель спровоцировала ДТП, потому что отвлеклась на видео

После постройки Керченского моста многие блогеры со всей России съезжаются, для того, чтоб показать 19-километровую постройку в своем видео. Среди "любителей популярности" в Instagram оказалась девушка, решившая снять поездку на мосту на видео. В результате неосторожности "звезда Instagram" спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Видеоматериалы соответствующего характера опубликованы в YouTube-канале "Аргументы недели Крым".

На Крымском мосту, который соединяет РФ с оккупированным полуостровом, девушка устроила курьезное ДТП, когда пыталась снимать мост на мобильный телефон. Девушка-водитель, которая одной рукой снимала трассу на Крымском мосту так увлеклась съемкой, что не заметила Mini Cooper и врезалась в него.

"Секрет успеха: Как стать звездой "Инста", заработать тысячи подписчиков, убрать горбинку на носу и лишние ребра и снять самую крутую сторис", – говорится в подписи к видео в Mash.

Видео: (YouTube.com/Аргументы недели Крым)

По информации местных информационных агентств, девувшка-водитель автомобиля перед происшествием на дороге выкладывала фотографии в Instagram. Снимки были сделаны в пути, на них видно, что автомобиль находится в движении. В результате ДТП в арке Крымского моста образовалась пробка.

Напомним, что незаконно построенный Россией Крымский мост через Керченский пролив мог бы обеспечить пенсиями многих людей. Об этом заявил лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич в эфире"Эхо Москвы".

Видео: (video.rbc.ua)