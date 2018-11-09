Найдовше слово в українській мові: цікавий факт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ми вирішили розповісти вам про найдовші слова і абревіатури в українській мові

9 листопада у всьому світі відзначають День української писемності та мови. Сьогодні українці традиційно покладають квіти до пам'ятника Нестору Літописцю. Крім того, в цей день стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика і на Українському радіо проходить радіодиктант національної єдності.

День української писемності та мови - це свято всіх, хто любить і шанує українське слово. Але чи багато хто з вас знають, яке найдовше слово в українській мові?

Отже... Найдовше слово в українській мові містить 31 букву і воно внесено в Книгу рекордів. Це слово - "рентгеноелектрокардіографічного".

Також довгим словом, яке фіксують словники, є "дихлордифенілтрихлорметилметан" (назва одного з пестицидів). Воно містить 30 букв.

Але в одному з випуском журналу "Хімічна промисловість України" згадується "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота". В цьому слові 38 літер!

Ну а найдовша абревіатура в українській мові - це ЦНДІІТЕДМТП (Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання). Абревіатура містить 11 літер.

Нагадаємо, що мінімальна квота на частку україномовних пісень в ефірі радіостанцій з 8 листопада 2018 року становить 35% на добу.

Відео: РБК-Україна