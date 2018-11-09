Самое длинное слово в украинском языке: интересный факт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мы решили рассказать вам о самых длинных словах и аббревиатурах в украинском языке

9 ноября во всем мире отмечают День украинской письменности и языка. Сегодня украинцы традиционно возлагают цветы к памятнику Нестору Летописцу. Кроме того, в этот день стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика и на Украинском радио проходит радиодиктант национального единства.

День украинской письменности и языка - это праздник всех, кто любит и уважает украинское слово. Но многие ли из вас знают, какое самое длинное слово в украинском языке?

Итак... Самое длинное слово в украинском языке содержит 31 букву и оно внесено в Книгу рекордов. Это слово - "рентгеноелектрокардіографічного".

Также длинным словом, которое фиксируют словари, является "дихлордифенілтрихлорметилметан" (название одного из пестицидов). Оно содержит 30 букв.

Но в одном из выпуском журнала "Химическая промышленность Украины" упоминается "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота". В этом слове 38 букв!

Ну а самая длинная аббревиатура в украинском языке - это ЦНДІІТЕДМТП (Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання). Аббревиатура содержит 11 букв.

Напомним, что минимальная квота на долю украиноязычных песен в эфире радиостанций с 8 ноября 2018 года составляет 35% в сутки.

Видео: РБК-Украина