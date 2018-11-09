День украинской письменности и языка: топ-15 интересных фактов

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9 ноября во всем мире отмечается День украинской письменности и языка

9 ноября миллионы наших соотечественников в разных уголках мира отмечают День украинской письменности и языка. По случаю этого праздника Styler собрал несколько интересных фактов о нашем родном языке.

Самой употребляемой буквой в украинском алфавите является буква "п".

Реже всего употребляется буква "ф". Слова, начинающиеся с этой буквы, в основном заимствованы с иностранных языков.

Названия всех детенышей животных в украинском языке относятся к среднему роду.

Существительное в нашем языке имеет 7 падежей. Среди них - "кличний відмінок". Этим он и отличается от остальных славянских языков. Этот падеж существует в греческой языке, латыни и санскритской грамматике.

Согласно словарю "Короткий словник синонімів української мови", в котором разработано 4279 синонимичных рядов, самое большое количество синонимов имеет слово "бить" - 45 синонимов.

Украинский язык богат уменьшительными формами. Уменьшительно-ласкательную форму имеет даже слово "вороги" - "вороженьки".

В нашем языке существуют особенные слова - палиндромы. Это так называемые "зеркальные" фразы или слова: их можно читать как слева направо, так и справа налево. Например: "я несу гусеня" или "ротатор".

Согласно Национальной Академии Наук Украины современный украинский язык насчитывает около 256 тысяч слов и включен в список языков, которые успешно развиваются в наше время.

В украинском языке и сейчас сохранились названия месяцев с древнеславянского календаря - "сiчень" (время вырубки леса), "лютий" (лютые морозы), "березень" (здесь несколько разногласий: начинает цвести береза; собирали березовый сок; палили березу на уголь), "квітень" (начало цветения), "травень" (зеленеет трава), "червень" (краснеют вишни), "липень" (начало цветения липы), "серпень" (от слова "серп", который указывает на время жатвы), "вересень" (цветение вереса), "жовтень" (желтеет листва), "листопад" (опадают листья с деревьев), "грудень" (от слова "груда" - мерзлая дорога).

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кроме того, украинский язык богат историей. Вот несколько интересных сведений из истории украинского языка.

Украинский язык официально признали литературным после издания "Енеїди" Ивана Котляревского. Следовательно, Котляревский считается основоположником украинского языка.

Самой древней украинской песней считается баллада "Дунаю, Дунаю, Чому Смутен Течеш?".

Больше всего переводов среди украинских произведений имеет "Заповіт" Тараса Шевченко: его перевели на 147 языков народов мира.

Больше всего псевдонимов имел поэт Александр Конисский - свои произведения он подписывал 141 именами, у Ивана Франко было 99 псевдонимов, а писатель Осип Маковей пользовался 56 вымышлеными именами.

Начиная с XVIII и до XX века в украинском языке использовалось до пятидесяти разных систем письма (но не письменностей). Поэтому по количесву орфографии украинский язык превосходит самый сложный монгольский.

В 1918-1920 годах украинский язык был официальным языком Кубанской Народной Республики.

Напомним, солистка группы KAZKA рассказала о своем отношении к украинскому языку.

Также мы писали, что в Украине презентовали фильм режиссера Ярослава Лодыгина "Дике поле" по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград".

Видео: РБК-Украина