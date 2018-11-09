День української писемності та мови: топ-15 цікавих фактів

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9 листопада у всьому світі відзначається День української писемності та мови

9 листопада мільйони наших співвітчизників у різних куточках світу відзначають День української писемності та мови. З нагоди цього свята Styler зібрав кілька цікавих фактів про нашу рідну мову.

Найбільш уживаною літерою в українському алфавіті є літера "п".

Найменше вживається літера "ф". Слова, які починаються з цієї літери, в основному запозичені з іноземних мов.

Назви дитинчат тварин в українській мові належать до середнього роду.

Іменник в українській мові має 7 відмінків. Серед них - кличний. Цим він і відрізняється від інших слов'янських мов. Цей відмінок існує в грецькій мові, латині і санскритській граматиці.

Згідно словника "Короткий словник синонімів української мови", у якому розроблено 4279 синонімічних рядів, найбільшу кількість синонімів має слово "бити" - 45 синонімів.

Українська мова багата зменшувальними формами. Зменшувально-пестливу форму має навіть слово "вороги" - "вороженьки".

В нашій мові існують особливі слова - паліндроми. Це так звані "дзеркальні" фрази чи слова: їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Наприклад: "я несу гусеня" або "ротатор".

Відповідно до даних Національної Академії Наук України сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів і включена в список мов, які успішно розвиваються в наш час.

В українській мові і зараз збереглися назви місяців з давньослов'янського календаря - "січень" (час вирубки лісу), "лютий" (люті морози), "березень" (тут кілька розбіжностей: починає цвісти береза; збирали березовий сік; палили березу на вугілля), "квітень" (початок цвітіння дерев), "травень" (зеленіє трава), "червень" (червоніють вишні), "липень" (початок цвітіння липи), "серпень" (від слова "серп", який вказує на час жнив), "вересень" (цвітіння вересу), "жовтень" (жовтіє листя), "листопад" (опадає листя з дерев), "грудень" (від слова "груда" - мерзла дорога).

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Крім того, українська мова багата історією. Ось кілька цікавих відомостей з історії української мови.

Українська мова офіційно визнана літературною після видання "Енеїди" Івана Котляревського. Отже, Котляревський вважається основоположником української мови.

Найдавнішою українською піснею вважається балада "Дунаю, Дунаю, Чому Смутен Течеш?".

Найбільше серед українських перекладів творів має "Заповіт" Тараса Шевченка: його перевели 147 мовами народів світу.

Найбільше псевдонімів мав поет Олександр Кониський - свої твори він підписував 141 іменами, в Івана Франка було 99 псевдонімів, а письменник Осип Маковей користувався 56 придуманими іменами.

Починаючи з XVIII і до XX в українській мові використовувалося до п'ятдесяти різних систем письма (але не писемностей). Тому за количесву орфографії (але не писемності), українська мова перевершує найскладнішу монгольську.

В 1918-1920 роках українська мова була офіціальною мовою Кубанської Народної Республіки.

Нагадаємо, солістка групи KAZKA розповіла про своє ставлення до української мови.

Також ми писали, що в Україні презентували фільм режисера Ярослава Лодигіна "Дике поле" за мотивами роману Сергія Жадана "Ворошиловград".

Відео: РБК-Україна