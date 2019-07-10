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Самогубство 12-річної дитини: з'ясувалася моторошна причина трагедії

STYLERЖиття    10.07.2019 - 17:14
Самогубство 12-річної дитини: з'ясувалася моторошна причина трагедії
Самогубство 12-річної дитини (Колаж РБК-Україна)

З'ясувалися подробиці життя загиблої дитини

У Тернопільській області 12-річний хлопчик здійснив самогубство. Він забрався в літню кухню і там повісився на мотузці, яку прикріпив до цвяха на стіні. Дитину знайшов родич і негайно викликав швидку допомогу.

Поліція почала розслідування і насамперед перевірила, чи не грала дитина в небезпечні інтернет-ігри типу "синього кита". Також правоохоронці опитали всіх близьких і знайомих дитини.

Відомо, що він жив разом з вітчимом і братом, а мама хлопчика була на заробітках.

Напередодні трагедії хлопчик розбив свій смартфон і його сильно насварили дорослі за те, що він розбив вже другий мобільний телефон поспіль. Після сварки він пішов у літню кухню і там повісився. Раніше конфліктів з вітчимом у дитини не було, він любить дітей своєї дружини і, як стверджують сусіди – ладнав з ними.

"Мама хлопчика на заробітках за кордоном. Двоє її синів залишалися вдома з вітчимом. Ми поговорили з сусідами. Хотіли з'ясувати причини, чому так сталося, чому дитина вирішила піти з життя? Думали, може бути, вітчим не ладнав з пасинками і у них були постійні сварки? Нічого подібного. За свідченням сусідів, чоловік дуже добре ставився до синів своєї дружини. Хлопчики завжди були акуратні, нагодовані. Ніхто не чув, щоб у них були якісь скандали", - повідомив прес-офіцер поліції Тернопільської області Сергій Крета.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Сумами в сараї повісився 12-річний хлопчик.

А також ми розповідали про те, що у Львівській області сталася страшна трагедія з 11-річною дитиною.

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