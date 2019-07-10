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Самоубийство 12-летнего ребенка: выяснилась жуткая причина трагедии

STYLERЖизнь    10.07.2019 - 17:14
Самоубийство 12-летнего ребенка: выяснилась жуткая причина трагедии
Самоубийство 12-летнего ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Выяснились подробности жизни погибшего ребенка

В Тернопольской области 12-летний мальчик совершил самоубийство. Он забрался в летнюю кухню и там повесился на веревке, которую прикрепил к гвоздю на стене. Ребенка нашел родственник и немедленно вызвал скорую помощь.

Полиция начала расследование и первым делом проверила, не играл ли ребенок в опасные интерне-игры типа "синего кита". Также правоохранители опросили всех близких и знакомых ребенка.

Известно, что он жил вместе с отчимом и братом, а мама мальчика была на заработках.

Накануне трагедии мальчик разбил свой смартфон и его сильно отругали взрослые за то, что он разбил уже второй мобильный телефон подряд. После ссоры он пошел в летнюю кухню и там повесился. Ранее конфликтов с отчимом у ребенка не было, он любит детей своей жены и как утверждают соседи – ладил с ними.

"Мама мальчика на заработках за границей. Двое ее сыновей оставались дома с отчимом. Мы поговорили с соседями. Хотели выяснить причины, почему так случилось, почему ребенок решил уйти из жизни? Думали, может быть, отчим не ладил с пасынками и у них были постоянные ссоры? Ничего подобного. По свидетельству соседей, мужчина очень хорошо относился к сыновьям своей жены. Мальчики всегда были аккуратные, накормленные. Никто не слышал, чтобы у них были какие-то скандалы", - сообщил пресс-офицер полиции Тернопольской области Сергей Крета.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Сумами в сарае повесился 12-летний мальчик.

А также мы рассказывали о том, что во Львовской области произошла страшная трагедия с 11-летним ребенком.

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