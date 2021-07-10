Найкрутіші бази відпочинку на Азовському морі: як виглядають номери за 3 тисячі

Літній відпочинок в самому розпалі, а це означає, що узбережжя Чорного та Азовського морів зараз особливо популярні в українців. Самі бюджетні варіанти проживання на курортах стартують від 100-150 гривень за людину, а житло класу "люкс" обійдеться від 1500 до 3000 гривень за номер.
Як виглядають найкрутіші бази відпочинку на Азовському морі – читайте в нашому матеріалі нижче.
Найдорожчу базу відпочинку нам вдалося виявити в Генічеській Гірці - PapaDeMore. На цій базі відпочинку є свій тенісний корт, величезний басейн з гірками, дитячі майданчики, готель і кілька котеджів в лісі. До моря - 20 метрів. Ціна за стандартний двомісний номер починається від 1600 гривень, а ось котеджі коштують в середньому від 3000 гривень на добу. У номерах є все необхідне-ліжко, кондиціонер, туалет і душ, холодильник, сейф і телевізор, а також рушники. У вартості номерів входить шведський сніданок, а решта харчування – у двох ресторанах на території комплексу.
Ще одна база відпочинку в Кирилівці - "Козацький стан". Знаходиться вона в 150 метрах від пляжу. На території є басейн, дитячий майданчик, тераса з шезлонгами. Свого ресторану на базі немає, втім, як і економних номерів. Є тільки дерев'яні котеджі класу люкс, в яких є ліжко, ванна, телевізор, кухня з усім необхідним. Всі номери розраховані на сім'ю від 4 осіб, а ціни стартують від 2900 за одну ніч.
Туристам тут пропонують два види - з видом на море і з видом на лиман та захід сонця. Ціни стартують від 2800 до 3200 за ніч.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому варто запланувати відпочинок на Шацьких озерах влітку.