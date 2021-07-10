Самые крутые базы отдыха на Азовском море: как выглядят номера за 3 тысячи

Летний отдых в самом разгаре, а это значит, что побережья Черного и Азовского морей сейчас особенно популярны у украинцев. Самые бюджетные варианты проживания на курортах стартуют от 100-150 гривен за человека, а жилье класса "люкс" обойдется от 1500 до 3000 гривен за номер.
Как выглядят самые крутые базы отдыха на Азовском море – читайте в нашем материале ниже.
Самую дорогую базу отдыха нам удалось обнаружить в Генической Горке – PapaDeMore. На этой базе отдыха есть свой теннисный корт, огромный бассейн с горками, детские площадки, гостиница и несколько коттеджей в лесу. До моря – 20 метров. Цена за стандартный двухместный номер начинается от 1600 гривен, а вот коттеджи стоят в среднем от 3000 гривен в сутки. В номерах есть все необходимое – кровать, кондиционер, туалет и душ, холодильник, сейф и телевизор, а также полотенца. В стоимости номеров входит шведский завтрак, а остальное питание – в двух ресторанах на территории комплекса.
Еще одна база отдыха в Кирилловке – "Казацкий стан". Находится она в 150 метрах от пляжа. На территории есть бассейн, детская площадка, терраса с шезлонгами. Своего ресторана на базе нет, впрочем, как и экономных номеров. Есть только деревянные коттеджи класса люкс, в которых есть кровать, ванная, телевизор, кухня со всем необходимым. Все номера рассчитаны на семью от 4 человек, а цены стартуют от 2900 за одну ночь.
Туристам тут предлагают два вида номером – с видом на море и с видом на закат. Цены стартуют от 2800 до 3200 за ночь.
Напомним, ранее мы писали о том, почему стоит запланировать отдых на Шацких озерах летом.