Самые крутые базы отдыха на Азовском море: как выглядят номера за 3 тысячи

Самую дорогую базу отдыха нам удалось обнаружить в Генической Горке – PapaDeMore. На этой базе отдыха есть свой теннисный корт, огромный бассейн с горками, детские площадки, гостиница и несколько коттеджей в лесу. До моря – 20 метров. Цена за стандартный двухместный номер начинается от 1600 гривен, а вот коттеджи стоят в среднем от 3000 гривен в сутки. В номерах есть все необходимое – кровать, кондиционер, туалет и душ, холодильник, сейф и телевизор, а также полотенца. В стоимости номеров входит шведский завтрак, а остальное питание – в двух ресторанах на территории комплекса.

На базе отдыха "Техас" в Кирилловке условия немного попроще, но цены тоже довольно высокие. Комплекс находится фактически на пляже, там есть свой бильярдный зал, несколько бассейнов, игровая зона для детей, воздушный хоккей и джакузи. Есть кухни для приготовления пищи и ресторан, где можно питаться по системе комплексного меню. Также есть парковка, мангалы и прачечная.

Стандартный номер на троих обойдется в 1000 гривен в сутки, но в комнатах есть только кровати, холодильник, телевизор, чайник и москитная сетка. Люкс на двоих обойдется в 1200 гривен за ночь, а более комфортный номер со всеми удобствами (душ, туалет, ванная, телевизор, чайник, кондиционер) – от 1500 гривен. Трехместный номер с балконом и кухней – от 2500 гривен в сутки. За шестиместный люкс придется заплатить 3200 в сутки.

Еще одна база отдыха в Кирилловке – "Казацкий стан". Находится она в 150 метрах от пляжа. На территории есть бассейн, детская площадка, терраса с шезлонгами. Своего ресторана на базе нет, впрочем, как и экономных номеров. Есть только деревянные коттеджи класса люкс, в которых есть кровать, ванная, телевизор, кухня со всем необходимым. Все номера рассчитаны на семью от 4 человек, а цены стартуют от 2900 за одну ночь.

На Пересыпи в Кирилловке есть отель класса "люкс" с большими просторными номерами с балконом и видом на море – "Белуга". На территории есть бассейн, детская площадка, бар и ресторан. Цены на номера тут стартуют от 3500 гривен за двух человек за ночь, на выходные – дороже. В номере есть мини-бар, сейф, туалет и ванная, телевизор, кондиционер, комплект полотенец, одноразовые косметические средства. В некоторых номерах есть еще кофемашина. В стоимость номера входит завтрак.

В заповедной зоне на острове Бирючий можно найти уединение на вилле "София". Она находится прямо на пляже, есть волейбольная площадка, лежаки, детская площадка, батуты, тир, мангалы.

Туристам тут предлагают два вида номером – с видом на море и с видом на закат. Цены стартуют от 2800 до 3200 за ночь.

На Федотовой Косе есть комплекс "Акватория" с деревянными срубами. На территории есть детские площадки, в номерах – небольшие кухни со всем необходимым, минимум мебели, холодильник, телевизор, кондиционер, сушка для белья и туалет с душем. Цены на номера класса "люкс" в сезон стартуют от 1700 гривен за ночь.

База отдыха на Федотовой косе