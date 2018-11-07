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Найпопулярніші туристичні напрямки на найближче десятиліття: думка експертів

STYLERЖиття    07.11.2018 - 22:00
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

На думку фахівців, туристична привабливість однієї з азіатських країн буде тільки рости. Це відбудеться, як наслідок зростання економіки

В останні роки туристична галузь набирає обертів і, за прогнозами, протягом наступних 12 років вартість світового туристичного ринку буде тільки зростати: приблизно до 2,6 трильйонів доларів. Експерти кажуть, що подорожувати по інших країнах по всьому світу будуть приблизно 2,4 мільярди людей щорічно. Також були названі країни, до яких інтерес туристів буде збільшуватися найбільше. Про це повідомляє "Newsweek".

Про це згадувалося в звіті дослідницької групи Euromonitor International в Лондоні (Великобританія) під час туристичної конференції. Згідно з прогнозами фахівців компанії, далекосхідний регіон туристичний бум наздожене вже в наступному десятилітті. Найбільше у виграші опиниться Китай.

Найпопулярніші туристичні напрямки на найближче десятиліття: думка експертів

Ілюстративне фото: Китай (Australia Post)

"Туризм – важливий стовп китайської економіки. У країні багато інвестицій йдуть саме на покращення інфраструктури та стандартів, а також на дружні до туристам політичні підходи та ініціативи", - повідомив аналітик "Euromonitor International" Вутер Гиртс.

Такі туристичні точки Піднебесної, як Велика стіна, Заборонене місто в Пекіні і футуристичний центр Шанхаю, придбають ще більшу популярність серед любителів помандрувати. Це відбудеться, як наслідок зростання економік та середнього класу в Азії. Експерти дотримуються думки, що збільшення потоку туристів у регіоні буде відбуватися в основному за рахунок збільшення кількості подорожуючих з далекосхідних країн. Виходить, що підвищення туристичної активності в Азії фактично буде внутрішнім.

На сьогоднішній день Китай є найбільш населеною країною планети і займає четверту позицію серед найбільш популярних туристичних напрямів. У 2016 році він прийняв 59 мільйонів мандрівників.

До Речі, раніше були названі найкращі міста для подорожей в цьому році.

Нагадаємо, ми писали про те, що перший українець вирушив на безлюдний острів.

Також раніше відомий український поліцейський-альпініст розповів, як підкорює гірські вершини України та світу.

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