Самые популярные туристические направления на ближайшее десятилетие: мнение экспертов

Иллюстративное фото (pxhere.com)

По мнению специалистов, туристическая привлекательность одной из азиатских стран будет только расти. Это произойдет, как следствие роста экономики

В последние годы туристическая отрасль набирает обороты и по прогнозам в течение следующих 12 лет стоимость мирового туристического рынка будет только возрастать: примерно до 2,6 триллионов долларов. Эксперты говорят, что путешествовать по другим странам по всему миру будут примерно 2,4 миллиарда людей ежегодно. Также были названы страны, к которым интерес туристов будет увеличиваться больше всего. Об этом сообщает "Newsweek".

Об этом упоминалось в отчете исследовательской группы Euromonitor International в Лондоне (Великобритания) во время туристической конференции. Согласно прогнозам специалистов компании, дальневосточный регион туристический бум настигнет уже в следующем десятилетии. Наиболее всего в выигрыше окажется Китай.

Иллюстративное фото: Китай (Australia Post)

"Туризм – важный столп китайской экономики. В стране много инвестиций идут именно на улучшение инфраструктуры и стандартов, а также на дружественные к туристам политические подходы и инициативы", - сообщил аналитик "Euromonitor International" Вутер Гиртс.



Такие туристические точки Поднебесной, как Великая стена, Запретный город в Пекине и футуристический центр Шанхая, приобретут еще большую популярность среди любителей попутешествовать. Это произойдет, как следствие роста экономик и среднего класса в Азии. Эксперты придерживаются мнения, что увеличение потока туристов в регионе будет происходить в основном за счет увеличения числа путешественников из дальневосточных стран. Получается, что повышение туристической активности в Азии фактически будет внутренним.



На сегодняшний день Китай является самой населенной страной планеты и занимает четвертую позицию среди наиболее популярных туристических направлений. В 2016 году он принял 59 миллионов путешественников.

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