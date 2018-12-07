Найпопулярніші відео YouTube в 2018 році в Україні

Відео: To Our Daughter/Kylie Jenner

Найпопулярнішими роликами на YouTube в 2018 році стали відео зі знаменитостями – Кайлі Дженнер, Уіллом Смітом і Ріанною. Про це повідомили в офіційному блозі Google Україна.

Фахівці Google Україна підвели підсумки YouTube Rewind 2018 і представили список відеороликів, які набрали найбільше переглядів в Україні і в світі.

Рекордсменом стала Кайлі Дженнер, яка опублікувала 11-хвилинне відео про свою вагітність і народження дочки Стормі. Відео називається To Our Daughter і його подивилися більше 53 мільйонів разів протягом першого тижня після публікації.

Наступним рекордсменом став американський актор Уілл Смітт, який стрибнув з вертольота на спір над Гранд Каньйоном.

Також була дуже популярна співачка Ріанна, яка стала випускати щотижневі ролики з порадами по макіяжу і співачка Бейонсе з прямою трансляцією виступу на фестивалі Coachella.

Комік з Індії Аміт Бхадан всього за один рік зміг роздобути 11000000 користувачів на свій канал, а двогодинний фільм від Lâm Chấn Khang став справжньою сенсацією у В'єтнамі.

Для того, щоб вибрати найбільш популярні відео, фахівці Google Україна взяли до уваги безліч факторів – загальна кількість переглядів, кількість перепостів, коментарів та лайків. Перша десятка хітів набрала більше 673 мільйони переглядів.

З 10 музичних відеокліпів, які стали популярними в 2018 році, вісім – це представники Латинської Америки.

Відео: Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna/Video Oficial/Flow La Movie

Топ-10 музичних відео 2018 року в світі:

1. Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna /Video Oficial

2. Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) Video Oficial/Prod. Afro Bros & Jeon

3. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

4. Daddy Yankee Dura (Video Oficial)

5. Ozuna x Romeo Santos - El Farsante (Remix) (Video Oficial)

6. Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama (Video Oficial)

7. El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) (Ultra Music)

8. Drake - God's Plan

9. Reik - Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)

10. Vaina Loca - Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)

А ось рекорди серед українських виконавців побила група KAZKA зі своїм хітом "Плакала".

Відео: KAZKA "Плакала"/KAZKA

Топ-10 музичних відео 2018 року в Україні:

1. KAZKA - плакала (OFFICIAL AUDIO)

2. # 2Маши - Боса

3. Время и Стекло - ТОП (Lyric Video)

4. MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глибоко"

5. Артур Пирожков -"Чіка"

6. Время и Стекло - "Е, Бой"

7. LOBODA - SuperSTAR (Audio)

8. Єгор Крід feat. Філіп Кіркоров - "Колір настрою чорний" (прем'єра кліпу, 2018)

9. Оля Полякова - "Королева Ночі"

10. MARUV & BOOSIN - Drunk Groove (Official Video)

Серед немузичного контенту в Україні лідерами стали 1 серія серіалу "Школа" і українська комедія "DZIDZIO Контрабас".

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні в 2018 році:

1. Школа.1 серія

2. DZIDZIO Контрабас (FULL HD)

3. Папа заборонив дочці йти на випускний в сексуальній сукні - Дизель Шоу 2018/ГУМОР ICTV

4. Прем'єра кліпу "VIKI SHOW - "Просто"/ Вікі Шоу

5. Юрій Ткач - "Я і Сара" - вибір наосліп - Голос країни 8 сезон

6. Фиксики - Вікно/Fixiki

7. Шкура, алкаш, барига - Чоловік навчив папугу розмовляти/ Новий Вечірній Квартал 2018

8. Гарік Харламов, Тимур Батрутдінов, Деміс Карибидис - Шоу "Краще Всіх"

9. Руки Потрібно Мити Щодня - Дитячі пісні - Розвиваючі мультфільми для дітей

10. Повний випуск Нового Вечірнього Кварталу 2018 в Туреччині від 19 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що оголошені номінанти премії "Золотий глобус 2019".

А також розповідали про те, що Apple назвав найпопулярніші пісні в Україні в 2018 році.