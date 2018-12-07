Самые популярные видео YouTube в 2018 году в Украине

Видео: To Our Daughter/Kylie Jenner

Самыми популярными роликами на YouTube в 2018 году стали видео со знаменитостями – Кайли Дженнер, Уиллом Смитом и Рианной. Об этом сообщили в официальном блоге Google Украина.

Специалисты Google Украина подвели итоги YouTube Rewind 2018 и представили список видеороликов, которые набрали больше всего просмотров в Украине и в мире.

Рекордсменом стала Кайли Дженнер, которая опубликовала 11-минутное видео о своей беременности и рождении дочери Сторми. Видео называется To Our Daughter и его посмотрели более 53 миллионов раз в течении первой недели после публикации.

Следующим рекордсменом стал американский актер Уилл Смитт, который выпрыгнул из вертолета на спор над Гранд Каньоном.

Также была очень популярна певица Рианна, которая стала выпускать еженедельные ролики с советами по макияжу и певица Бейонсе с прямой трансляцией выступления на фестивале Coachella.

Комик из Индии Амит Бхадан всего за один год смог заполучить 11000000 пользователей на свой канал, а двухчасовой фильм от Lâm Chấn Khang стал настоящей сенсацией во Вьетнаме.

Для того, чтобы выбрать самые популярные видео, специалисты Google Украина приняли во внимание множество факторов – общее количество просмотров, число перепостов, комментариев и лайков. Первая десятка хитов набрала более 673 миллиона просмотров.

Из 10 музыкальных видеоклипов, которые стали популярными в 2018 году, восемь – это представители Латинской Америки.

Видео: Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna/Video Oficial/Flow La Movie

Топ-10 музыкальных видео 2018 года в мире:

1. Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna /Video Oficial

2. Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) Video Oficial/Prod. Afro Bros & Jeon

3. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

4. Daddy Yankee Dura (Video Oficial)

5. Ozuna x Romeo Santos - El Farsante (Remix) (Video Oficial)

6. Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama (Video Oficial)

7. El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) (Ultra Music)

8. Drake - God's Plan

9. Reik - Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)

10. Vaina Loca - Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)

А вот рекорды среди украинских исполнителей побила группа KAZKA со своим хитом "Плакала".

Видео: KAZKA "Плакала"/KAZKA

Топ-10 музыкальных видео 2018 года в Украине:

1. KAZKA - плакала (OFFICIAL AUDIO)

2. # 2Машы - Босая

3. Время и Стекло - ТОП (Lyric Video)

4. MONATIK & Надя Дорофеева - "Глубоко"

5. Артур Пирожков -"Чика"

6. Время и Стекло - "Э, Бой"

7. LOBODA - SuperSTAR (Audio)

8. Егор Крид feat. Филипп Киркоров - "Цвет настроения черный" (премьера клипа, 2018)

9. Оля Полякова - "Королева Ночи"

10. MARUV & BOOSIN - Drunk Groove (Official Video)

Среди немузыкального контента в Украине лидерами стали 1 серия сериала "Школа" и украинская комедия "DZIDZIO Контрабас".

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2018 году:

1. Школа.1 серия

2. DZIDZIO Контрабас (FULL HD)

3. Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье - Дизель Шоу 2018/ЮМОР ICTV

4. Премьера клипа "VIKI SHOW - "Просто"/ Вики Шоу

5. Юрий Ткач - "Я и Сара" - выбор вслепую - Голос страны 8 сезон

6. Фиксики - Окно/Fixiki

7. Шкура, алкаш, барыга - Муж научил попугая разговаривать/ Новый Вечерний Квартал 2018

8. Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc - Шоу "Лучше Всех"

9. Руки Мыть Нужно Каждый День - Детские песни - Развивающие мультфильмы для детей

10. Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что объявлены номинанты премии "Золотой глобус 2019".

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